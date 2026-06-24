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Desde el Senado piden ampliar el plazo para registro de líneas móviles: faltan más de 60 millones

Un legislador de Movimiento Ciudadano impulsa alargar de 120 a 360 días hábiles el periodo

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Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
Clemente Castañeda pidió al Senado ampliar el plazo del Registro Nacional de Líneas Móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador Clemente Castañeda pidió al Senado ampliar el plazo para registrar líneas móviles porque, si la fecha del 30 de junio se mantiene, podrían cancelarse cerca de 60 millones de números celulares, con efectos sobre la comunicación personal y sobre servicios bancarios, gubernamentales, educativos y de salud que dependen de la conectividad.

La propuesta plantea reformar el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para extender de 120 a 360 días hábiles el periodo previo a la suspensión de líneas no asociadas a un usuario final identificado.

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El comunicado del Senado de la República fechado este 24 de junio señaló que la iniciativa ya fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

De acuerdo con el documento, al 13 de mayo la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó 48 millones de líneas registradas. Con un ritmo de 750 mil altas diarias, la estimación es que al vencimiento del plazo solo habría 84 millones de las 144 millones de líneas activas inscritas en el padrón.

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La iniciativa busca evitar la suspensión masiva de líneas móviles

Al 13 de mayo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contabilizó 48 millones de líneas registradas en el padrón. EFE/ Mario Guzmán
Al 13 de mayo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contabilizó 48 millones de líneas registradas en el padrón. EFE/ Mario Guzmán

Ese cálculo es el punto central del planteamiento: si la fecha no cambia, alrededor de 60 millones de líneas quedarían fuera del registro y serían canceladas. Castañeda sostuvo que esa desconexión tendría una dimensión social amplia porque el celular es, para la mayoría de la población, la principal vía de acceso a internet.

El legislador de Movimiento Ciudadano advirtió que esa dependencia es mayor entre personas de menores ingresos y habitantes de zonas rurales y comunidades indígenas. En ese sentido, afirmó que una cancelación masiva no solo cortaría llamadas o mensajes, sino el acceso cotidiano a trámites, banca móvil, educación y atención vinculada con servicios de salud.

En la exposición de motivos, citada en el comunicado, el senador reconoció que el Registro Nacional de Líneas Móviles operado por la CRT tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y combatir el uso de líneas anónimas en actividades delictivas. Su argumento no cuestionó ese fin, sino la capacidad operativa para cumplir el calendario vigente.

MC acusa una crisis operativa en el registro

Mano sostiene teléfono con 'Acceso Denegado'. Sobre mesa: billetes, madeja de hilo rojo, portátil, tarjeta de crédito 'ROBADA', candado roto.
El senador de Movimiento Ciudadano advirtió que la suspensión masiva afectaría banca móvil, trámites gubernamentales, educación y servicios de salud que dependen del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el legislador, la implementación del padrón enfrenta una crisis operativa de proporciones mayores”. Añadió que, aunque empresas como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y más de 150 operadores móviles han reforzado campañas para promover el registro, esos esfuerzos no alcanzan el volumen necesario en el tiempo disponible.

El comunicado agregó que la CRT ha descartado en varias ocasiones una prórroga, pese a que el ritmo de incorporación sería insuficiente para llegar al total de líneas activas antes del 30 de junio. Para Castañeda, mantener el plazo sin flexibilidad implicaría una desconexión involuntaria de millones de usuarios.

“Las implicaciones de una desconexión masiva de esta magnitud son de la mayor gravedad social. En México, el teléfono celular es el principal medio de acceso a internet para la mayoría de la población, particularmente para los sectores de menores ingresos y para quienes habitan en zonas rurales y comunidades indígenas, dijo el senador.

Castañeda sostuvo que la dependencia del teléfono celular como acceso a internet es mayor en sectores de menores ingresos, zonas rurales y comunidades indígenas. | Foto: Senado de la República
Castañeda sostuvo que la dependencia del teléfono celular como acceso a internet es mayor en sectores de menores ingresos, zonas rurales y comunidades indígenas. | Foto: Senado de la República

Más adelante, el legislador sostuvo que el Estado debe garantizar que las políticas de seguridad no deriven en exclusión digital. También afirmó que un apagón telefónico” de esa escala no puede responder a una fecha administrativa fija cuando la operación del registro no alcanza para cumplirla.

“La protección del derecho a las telecomunicaciones exige que las autoridades actúen con racionalidad, proporcionalidad y sensibilidad social, adoptando las medidas necesarias para que ningún ciudadano pierda el acceso a un servicio indispensable para su vida cotidiana”, expresó Castañeda.

Además de esta propuesta, la cual aún no se ha ratificado, se han sumado varios comentarios de usuarios de líneas telefónicas criticando el registro.

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