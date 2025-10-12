México

Primer informe de Clara Brugada en vivo: el minuto a minuto de su presentación en el Congreso de CDMX

La líder capitalina rendirá cuentas a la ciudadanía desde el Congreso de la Ciudad de México

Por Merary Nuñez

Frente a la entrada del órgano legislativo, la jefa de gobierna inicia la jornada del día de hoy con una ceremonia prehispánica acompañada por diferentes funcionarios públicos de la CDMX y danzantes.

Clara Brugada participa en ceremonia prehispánica.

15:37 hsHoy

¿En dónde rendirá el informe?

Para conocer las decisiones durante los primeros meses de su administración, la jefa de gobierno capitalina presentará su primer informe de gobierno, el próximo domingo 12 de octubre del 2025 en momentos: el Congreso de la Ciudad de México.

El formato del evento incluye la presencia de representantes de distintos sectores sociales y políticos, así como la transmisión en vivo a través de plataformas digitales oficiales.

Clara Brugada: ¿Dónde y cuándo dará su primer informe de gobierno en la CDMX?

La mandataria resalta la justicia social y los apoyos a más de dos millones de personas en su primer año

Por Merary Nuñez

Retrato de la líder capitalina CRÉDITO:
Retrato de la líder capitalina CRÉDITO: X(@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México presentará su Primer informe de Gobierno en apego a la Constitución local, la cual establece (el Artículo 32, fracción C, numeral 3) que el administración en turno tiene la responsabilidad rendir cuentas a la ciudadanía de manera anual.

Leer la nota completa
15:04 hsHoy

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informará a las 9:30 horas sobre los avances de mandato desde el Congreso de la CDMX.

