Primer informe de Clara Brugada en vivo: el minuto a minuto de su presentación en el Congreso de CDMX

Frente a la entrada del órgano legislativo, la jefa de gobierna inicia la jornada del día de hoy con una ceremonia prehispánica acompañada por diferentes funcionarios públicos de la CDMX y danzantes.
Para conocer las decisiones durante los primeros meses de su administración, la jefa de gobierno capitalina presentará su primer informe de gobierno, el próximo domingo 12 de octubre del 2025 en momentos: el Congreso de la Ciudad de México.
El formato del evento incluye la presencia de representantes de distintos sectores sociales y políticos, así como la transmisión en vivo a través de plataformas digitales oficiales.
Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México presentará su Primer informe de Gobierno en apego a la Constitución local, la cual establece (el Artículo 32, fracción C, numeral 3) que el administración en turno tiene la responsabilidad rendir cuentas a la ciudadanía de manera anual.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informará a las 9:30 horas sobre los avances de mandato desde el Congreso de la CDMX.