Noroña amenaza a periodista por presunto parentesco con colaborador: “Me da lo mismo que me llamen autoritario”

Gerardo Fernández Noroña amenazó a la periodista Leticia Robles tras una publicación donde exhibió un presunto vínculo familiar con Emiliano González, quien se ha desempeñado como colaborador del morenista en el último año. (YT: Noroña)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se encuentra al centro de la polémica, tras una publicación de la periodista Leticia Robles de la Rosa donde exhibió a familiares de los legisladores que se encuentran dentro de la nómina del Senado de la República.

Noroña se molesta por artículo de periodista

En dicho artículo se menciona que Emiliano González es hijo del morenista y que percibe 80 mil pesos brutos de manera mensual, razón por la que Noroña reviró a través de sus redes sociales:

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“No es mi hijo, le exijo que haga la corrección correspondiente. Me parece una falta de respeto grandecita para sus padres, que se sienten muy orgullosos de su hijo por cierto”.

Sin embargo, Noroña escaló su discurso y amenazó a la periodista pese a que ella habría confirmado que realizaría la aclaración en una próxima publicación:

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“Si me obliga a demostrar que no tenemos ningún parentesco, una prueba de ADN lo demuestra... El asunto va a escalar... A estas alturas me da lo mismo que digan que soy autoritario porque los obligo a disculparse”.

Noroña niega que Emiliano González sea su hijo y amenaza a periodista.

Periodista defiende artículo que exhibe a senadores

La publicación de Leticia Robles causó la molestia de Noroña, quien la etiquetó en diversas publicaciones de redes sociales, tras la insistencia, la periodista dio a conocer de dónde obtuvo el dato:

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“El senador Gerardo Fernández Noroña dice que Emiliano González no es su hijo. ¿De dónde obtuve el dato? Del propio Senado. Cuando Noroña llegó como presidente del Senado, en septiembre del 2024, presentó a Emiliano como su hijo. Se lo presentó a su equipo y a diversos trabajadores administrativos del Senado. De igual manera, senadores de Morena me confirmaron que el propio senador Fernández Noroña comentó que era su hijo".

También precisó que quien habría dado un dato erróneo sería el senador, “le mintió a su equipo en el Senado y a sus compañeros senadores”, por lo que comentó que realizaría la publicación correspondiente conforme a la versión que dio el senador en redes sociales:

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“Yo sostengo lo que escribí, que es responsabilidad exclusivamente mía. Y, como lo escribí ya en este mismo espacio y mañana en el diario, usted niega que sea su hijo. Así lo difundí y lo difundiré, porque es su derecho”.

Uresti retó a Noroña a probar que posee un departamento en Paseo de la Reforma. (Fotos: Radio Fórmula, YouTube / @gfnoronaoficial, Instagram)

Cabe recordar que, no es la primera vez que Noroña se lanza contra mujeres periodistas, pues en meses anteriores también ha exhibido a periodistas como Azucena Uresti tras cuestionar sus ingresos y la compra de una propiedad en Tepoztlán, la cual está valuada en 12 millones pesos.

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México, el país más peligroso para ejercer el periodismo

En México, factores como la hostilidad política, los discursos que desacreditan a la prensa, así como la desinformación propagada en Internet y la precarización de la profesión, ha llevado al país a posicionarse entre los más peligrosos para ejercer el periodismo.

Los dichos de Noroña se dan en un contexto donde al menos 150 periodistas han sido asesinados y 28 mantienen un estatus de desaparecido y no localizado desde el año 2000 a la fecha, según datos de Reporteros Sin Fronteras.

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Este año, México pasó del lugar 124 al 122 en la clasificación de libertad de prensa de la organización, un cambio que se da no por la mejora de condiciones en el país, sino por el retroceso de otras naciones.