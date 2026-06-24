Cómo proteger tu privacidad al utilizar IA: advertencias y consejos de la Guardia Nacional

La imagen ilustra la responsabilidad en la toma de decisiones corporativas sobre inteligencia artificial, mostrando un contrato y un smartphone con un símbolo de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional advierte que el uso de aplicaciones de inteligencia artificial expone la identidad y los datos personales de los ciudadanos si no se toman precauciones básicas.

Para ello, el organismo emitió tres recomendaciones concretas para reducir esos riesgos y habilitó el número 088 como canal de atención ciudadana para reportes seguros y confidenciales.

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Aquí te presentamos las principales sugerencias para proteger tus datos y navegar de forma segura al utilizar aplicaciones de inteligencia artificial.

Leer antes de usar: términos y políticas de privacidad

Antes de utilizar cualquier aplicación de inteligencia artificial, la Guardia Nacional insiste en la importancia de leer detenidamente tanto los términos y condiciones como las políticas de privacidad. Este proceso es clave para que el usuario comprenda cuáles son las reglas que rigen el uso de la plataforma y los compromisos legales que asume desde el primer momento.

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Una pantalla de teléfono celular muestra la transmisión en vivo de una influencer virtual con comentarios de los espectadores y 5.2K visualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de los términos y condiciones permite identificar si la aplicación se reserva derechos sobre el contenido generado, si puede compartir datos con terceros o si existen cláusulas que comprometen la reputación de terceras personas. Conocer esas reglas previene sorpresas desagradables y protege no solo la integridad propia, sino también la de quienes aparecen en los datos o imágenes compartidas por el usuario.

En paralelo, la consulta de las políticas de privacidad se vuelve fundamental para entender de qué forma la aplicación recopila, almacena y utiliza los datos personales. Estos documentos suelen especificar qué tipo de información se recolecta —nombres, contactos, ubicaciones, preferencias— y bajo qué condiciones puede ser transferida o vendida a otras empresas.

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La Guardia Nacional recomienda, además, que se desactive siempre que sea posible la opción que autoriza a la plataforma usar los datos personales para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esta acción, disponible en muchas aplicaciones modernas, reduce el riesgo de que la información proporcionada por el usuario se utilice con fines comerciales, de análisis o desarrollo tecnológico sin su consentimiento explícito.

En definitiva, dedicar unos minutos a analizar estos documentos fortalece la protección frente a riesgos legales, comerciales y de privacidad. La prevención comienza antes del primer clic, con una decisión informada sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones se entregan los datos personales en el entorno digital.

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(Gemini)

Verificar la dirección y descargar solo desde tiendas oficiales

La tercera recomendación de la Guardia Nacional apunta a un riesgo diferente: los sitios y aplicaciones fraudulentas que imitan plataformas legítimas de inteligencia artificial. Antes de ingresar cualquier dato, el usuario debe confirmar que la dirección web corresponde al sitio oficial de la plataforma.

Para las aplicaciones móviles, el organismo precisa que la descarga debe hacerse exclusivamente desde tiendas oficiales. Esa medida evita la instalación de versiones alteradas diseñadas para capturar información personal.

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De acuerdo con las autoridades, un sitio falso puede replicar con exactitud la apariencia de una plataforma conocida. Por eso, la verificación de la dirección no es un paso opcional: es la barrera inicial contra el robo de datos.

Identidad digital y datos biométricos

La Guardia Nacional advierte que el usuario no debe exponer su identidad dentro de aplicaciones de IA. Esto abarca desde el nombre completo y la dirección hasta los rasgos biométricos como el rostro o el iris.

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“Toda esa información puede ser utilizada tanto a favor como en contra en caso de que los delincuentes se hagan de ella”, señaló el representante de la institución a El Independiente. La recomendación es deshabilitar todas las funciones que no sean estrictamente necesarias para el uso que se le dará a la herramienta.

El canal de reporte ciudadano

La Guardia Nacional pone a disposición de la ciudadanía la línea 088 para reportar incidentes de ciberseguridad o situaciones sospechosas relacionadas con el uso de aplicaciones digitales. El organismo garantiza que cada reporte es seguro y confidencial.

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Este canal permite a cualquier persona informar sobre aplicaciones fraudulentas, suplantación de identidad digital o cualquier otro delito cibernético vinculado al uso de inteligencia artificial. La denuncia oportuna contribuye a la detección temprana de amenazas que pueden afectar a más usuarios.