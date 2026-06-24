La avenida de CDMX donde México y Chequia se cruzan más allá del futbol por su enigmático nombre

Una ilustración conceptual presenta la silueta del perfil superpuesta sobre un mapa esquemático de una avenida en la Ciudad de México, con elementos que aluden a un partido de fútbol entre México y la República Checa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se encuentra en uno de sus momentos más deportivos, pues es sede del Mundial 2026.

Este 24 de junio, fecha en que se llevará a cabo el partido México vs Chequia la atención se divide entre el futbol y una avenida cuya historia une a México con el corazón de Europa Central.

PUBLICIDAD

La relación entre ambas naciones se materializa en una arteria que, además de lujo, resguarda la memoria de un personaje clave para la República Checa.

El hombre checo que le da nombre a una icónica avenida de CDMX

En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas bautizó la avenida en honor a Tomáš Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia.

Masaryk, nacido en Moravia, es considerado el padre de la nación checa. Fue elegido presidente en 1918 y reelegido en tres ocasiones. Su gestión se caracteriza por la defensa de los derechos humanos y la organización de las legiones checoslovacas al término de la Primera Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

Foto: Google Maps

Masaryk defendió a miembros de la comunidad judía y promovió el reconocimiento del judaísmo checo. La comunidad judía de Polanco valoró su legado, lo que influyó en el homenaje que se le rinde en la capital mexicana.

La estatua de Masaryk, donada por Praga, es un punto obligado para quienes recorren la avenida.

Actualmente, la avenida en cuestión es conocida por sus tiendas de alta gama, su oferta gastronómica internacional y su arquitectura moderna.

Desde la década de los ochenta, la llegada de marcas extranjeras como Cartier detonó su transformación en uno de los corredores comerciales más exclusivos del país.

PUBLICIDAD

El dinamísmo de la zona han convertido a esta vialidad en un referente de la capital.

Foto: Mxcity.mx

Pantallas y puntos para ver México vs República Checa hoy

Este 24 de junio, la Ciudad de México habilita múltiples espacios para que los aficionados sigan el partido entre México y República Checa.

La Secretaría de Cultura distribuye pantallas desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció escenarios principales en la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

PUBLICIDAD

La entrada de una escuela en la Ciudad de México muestra una mochila, una bufanda mexicana y la bandera checa colgadas en la reja, junto a un balón de fútbol en la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido se juega a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Paseo de la Reforma será un corredor futbolero con pantallas instaladas en varios puntos, lo que permite a miles de personas ver el partido en vivo sin aglomeraciones.

Además, hay puntos de transmisión en el Zócalo, Alameda Central y parques de todas las alcaldías.