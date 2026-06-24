México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 24 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,98 pesos mexicanos, experimentando un incremento del 0,67% respecto al cierre previo de 19,84 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,36%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 8%.

El euro se ha fortalecido frente al peso mexicano en los últimos días, manteniendo una tendencia positiva tras un día consecutivo de ganancias. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,13%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,65%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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