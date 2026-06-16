La inflación retrocede, pero la canasta básica en México sigue subiendo impulsada por aumentos en papa, aguacate y pollo

Una canasta de supermercado de plástico azul llena de productos básicos como papas, naranjas, aguacate, pollo, arroz, leche, pan y pasta de dientes, descansa sobre una balanza antigua en un pasillo de supermercado mexicano, con etiquetas de precios visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) difundió su último estudio sobre la variación de precios de la canasta básica alimentaria en México, realizado durante mayo y junio en las 32 entidades federativas.

El análisis, basado en más de 200 puntos de venta y diferentes niveles de consumo, arrojó que el precio promedio de los productos esenciales alcanzó los 2 mil 132.66 pesos, con un incremento de 11.06 pesos respecto al mes anterior, lo que representa una subida de 0.52%. Este ligero aumento confirma la persistencia de altos costos en los alimentos, fenómeno que se mantiene desde hace varios meses.

PUBLICIDAD

Entre las regiones con mayor variación destacan Chiapas, Puebla, Campeche, Sinaloa y Oaxaca, mientras que los estados donde el paquete básico resulta más costoso son el Estado de México, Colima, Durango, Hidalgo y Guerrero. Productos como la papa (de $43.13 a $49.53), naranja (de $30.50 a $32.95), aguacate (de $64.78 a $68.78), pollo entero (de $75.94 a $80.50) y pasta de dientes (de $33.41 a $35.03) fueron los que experimentaron los mayores alzas en el último mes, lo que impacta de manera directa en el gasto de las familias mexicanas.

Aunque datos oficiales del INEGI reportaron una baja en la inflación general de México, con una cifra de 3.94%, así como el Banco de México ha reducido la tasa de interés bajo el argumento de una economía más estable, la realidad cotidiana de los consumidores muestra una situación distinta, con la alimentación cada vez más difícil de costear.

PUBLICIDAD

Impacto del alza en la canasta básica y el poder adquisitivo

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, señaló que la estabilidad macroeconómica difundida por los indicadores oficiales no refleja la realidad de la mayoría de la población mexicana. El problema central radica en el poder adquisitivo de cada ciudadano, para el 70% de los mexicanos, cubrir los gastos básicos como comida y servicios del hogar supone un desafío constante.

El informe señala que 15 millones de hogares sobreviven en condiciones precarias, destinando hasta el 90% de sus ingresos a la compra de alimentos y el pago de suministros, dejando apenas un 10% para otras necesidades esenciales.

PUBLICIDAD

Asimismo, el organismo manifestó que aunque se anuncian mejorías en el entorno financiero del país, la vida diaria de las personas sigue marcada por el encarecimiento de productos básicos.

Una familia mexicana se reúne alrededor de una mesa con alimentos básicos, reflexionando sobre una factura de supermercado destacada en rojo que simboliza el creciente impacto de la inflación en su economía diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que queremos decir es que la estabilidad macroeconómica que reflejan los indicadores oficiales contrasta con la realidad microeconómica mucho más complicada. La economía mexicana le queda a deber a la mayor parte de la población mejores condiciones de bienestar, poder adquisitivo y calidad de vida. Lo que ANPEC documenta mes tras mes es justamente el estado real del mercado: ¿Cuánto cuesta llevar comida a la mesa?, ¿alcanza o no alcanza? Y la conclusión es que en México la comida sigue estando cara, tanto la que se hace en casa como la que se compra hecha en la calle”, resaltó Rivera

PUBLICIDAD

Factores externos y riesgos para el mercado alimentario

El precio del jitomate, aunque descendió recientemente, se mantiene por encima de los valores registrados a principios de año, en parte debido a la cuota antidumping de 17.09% impuesta por Estados Unidos. Esta medida ha generado incertidumbre entre los productores, quienes están reduciendo la superficie cultivada, lo que podría traducirse en una menor oferta y nuevos aumentos de costos en los próximos meses.

A este escenario se suma la incertidumbre derivada de las declaraciones por parte del presidente de EU, Donald Trump, quien ha puesto en duda la renovación del T-MEC y anticipó cambios en las reglas del comercio bilateral. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció que las negociaciones para mantener el acuerdo no concluirán pronto, y que podría haber revisiones periódicas en el futuro, lo cual incrementa la inestabilidad para los mercados.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, la ANPEC sostuvo que la estabilidad económica es frágil y que la principal preocupación de los mexicanos sigue siendo el costo de los alimentos. Mientras los precios continúen al alza, la economía nacional dejará a deber mejores condiciones de vida y bienestar para la mayoría de la población.