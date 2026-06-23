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México vs. Chequia: ¿SEP suspenderá clases este miércoles 24 de junio por el partido en CDMX?

Mañana se espera gran afluencia de aficionados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

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Mochila escolar verde, bufanda con colores de México, bandera de Chequia, reja metálica, muro de escuela azul y rojo, balón de fútbol en acera.
La medida forma parte de las acciones implementadas para facilitar la movilidad en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el encuentro México vs. Chequia ha generado dudas entre la comunidad escolar de la capital del país. El partido, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, por lo que las autoridades implementaron medidas especiales de movilidad y seguridad.

Ante la afluencia masiva de aficionados que se espera en distintos puntos de la ciudad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se aplicarán disposiciones extraordinarias para reducir la carga vehicular y facilitar los traslados durante la jornada.

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¿Habrá clases el miércoles 24 de junio por el partido México vs. Chequia?

La respuesta es no para los estudiantes de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SEP y las disposiciones publicadas por el Gobierno federal con motivo de la organización del Mundial 2026, este miércoles 24 de junio de 2026 se suspenden las clases presenciales en los planteles educativos ubicados en la Ciudad de México.

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La medida busca disminuir la movilidad en la capital durante una jornada en la que se espera una importante concentración de aficionados en las inmediaciones del estadio, estaciones de transporte público y diversos puntos de reunión para seguir el encuentro de la Selección Mexicana.

La dependencia educativa precisó que la suspensión aplica únicamente durante la fecha señalada y responde a razones logísticas y de movilidad relacionadas con el torneo internacional.

¿Qué escuelas no tendrán actividades?

La suspensión anunciada por la SEP abarca a los planteles del Sistema Educativo Nacional ubicados en la Ciudad de México, tanto públicos como privados.

Entre los niveles educativos que no tendrán actividades presenciales se encuentran:

  • Preescolar
  • Primaria
  • Secundaria
  • Educación media superior o bachillerato

Las autoridades educativas han señalado que esta medida no representa una modificación permanente al calendario escolar 2025-2026, sino una disposición extraordinaria derivada de la celebración de partidos del Mundial 2026 en la capital mexicana.

¿La suspensión aplica en todo México?

No, la SEP no anunció una suspensión generalizada de clases en todo el país. La medida está dirigida específicamente a los centros educativos ubicados en la Ciudad de México, donde se desarrollará el partido entre México y Chequia.

Por ello, en el resto de las entidades federativas las actividades escolares continuarán con normalidad, salvo que las autoridades educativas estatales determinen alguna disposición distinta.

¿A qué hora juega México contra Chequia?

El encuentro entre México y Chequia se jugará este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México, como parte de la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026.

El partido será determinante para las aspiraciones del combinado nacional en la fase de grupos, por lo que se espera una importante asistencia de aficionados y un operativo especial de movilidad en la capital del país.

Ante cualquier duda, la SEP recomendó a madres, padres de familia y estudiantes consultar los canales oficiales de las autoridades educativas para conocer información actualizada sobre la suspensión de actividades y el regreso a clases tras la jornada mundialista.

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