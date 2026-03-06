México

Mi Amigo el Sol: la nueva película de animación mexicana que explora la mitología prehispánica

Con la dirección de Alejandra Pérez González, este nuevo largometraje animado será el primero en su tipo en México en ser dirigido por una mujer

Animación mexicana “Mi Amigo el Sol” llegará al FICG con historia basada en la mitología mexica. Composición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La película animada mexicana Mi Amigo el Sol presentó recientemente un adelanto de una historia que combina fantasía, mitología y una narrativa familiar inspirada en las raíces culturales de México. El proyecto, desarrollado durante varios años, apuesta por rescatar elementos de la tradición prehispánica a través de una propuesta visual en animación 2D.

Dirigida por la cineasta mexicana Alejandra Pérez González, la producción busca acercar al público a la riqueza de la mitología mexicana mediante una historia emotiva centrada en la relación entre un padre y su hija. Con una duración aproximada de 80 minutos, la película, a cargo de la productora Fotosíntesis Media, estará disponible tanto en español como en inglés.

La trama sigue a Diego y su hija Xóchitl, quienes viven en un edificio abandonado en la Ciudad de México. Ambos se dedican a vender pinturas inspiradas en la mitología mexicana para sobrevivir. Mientras la niña utiliza el arte para explorar su identidad y entender sus raíces, su padre inventa historias sobre dioses y leyendas para atraer a los turistas interesados en adquirir las obras.

Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando Xóchitl pinta en secreto un mural que termina invocando a Quetzal, una versión de serpiente emplumada inspirada en el dios prehispánico Quetzalcóatl. Este acontecimiento abre una puerta hacia el mundo de las deidades mexicanas, al que la niña es transportada de manera misteriosa.

Mi Amigo el Sol será estrenada en el FICG. Foto: (Fotosíntesis Media en IG)

A partir de ese momento, Diego se ve obligado a enfrentar las historias que durante años inventó para vender sus pinturas. En su intento por rescatar a su hija, deberá confrontar los mitos que utilizaba como simple mercancía y descubrir la verdadera dimensión de esas antiguas creencias.

El adelanto muestra una propuesta visual llena de colores vibrantes y escenarios inspirados en la iconografía mesoamericana, lo que ha generado expectativas entre los seguidores del cine de animación y de las historias basadas en la cultura prehispánica. La cinta combina aventura, fantasía y elementos culturales que buscan conectar con audiencias de distintas edades.

El estreno oficial de Mi Amigo el Sol está previsto dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en su edición de 2026. Este reconocido encuentro cinematográfico, uno de los más importantes de América Latina, se celebrará del 17 al 25 de abril en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

“Gracias a todos los que han aportado de pequeña o gran manera a nuestra película Mi Amigo el Sol. Su estreno oficial será en FICG , lo cual nos llena de orgullo y mucha emoción. Gracias equipo de Fotosíntesis Media por el aguante. Nos quedo muy bonita oigan. Lo que sea de cada quien. Ahora si la fiestaaaaa!!!!”, escribió la directora del metraje en una publicación en la que confirmó su estreno.

“Mi Amigo el Sol”: la nueva animación mexicana que explora la mitología y la identidad. Foto: (Captura de panntalla)

La presentación en el festival marcará el primer contacto de la película con el público y la industria cinematográfica, por lo que se espera que su lanzamiento en salas comerciales ocurra alrededor de esas fechas o poco tiempo después de su exhibición en el evento.

El anuncio del largometraje llega en un momento en el que el cine de animación mexicano ha mostrado un crecimiento notable, con proyectos que buscan contar historias locales y explorar la riqueza cultural del país desde nuevas perspectivas visuales y narrativas.

En este contexto, Mi Amigo el Sol se perfila como una propuesta que apuesta por reimaginar los mitos ancestrales mexicanos desde el cine animado, al tiempo que plantea una reflexión sobre la identidad, la memoria cultural y el vínculo entre generaciones a través de una historia cargada de aventura y simbolismo.

