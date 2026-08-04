Balacera afuera del Gran Parque Central en Uruguay: hubo una ráfaga de disparos en una zona con cientos de hinchas

Camioneta baleada a la salida de un partido entre Nacional y Progreso en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

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El partido entre Nacional y Progreso, jugado por el Campeonato Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo, terminó sin incidentes dentro del estadio pero con un episodio grave en las calles: tres personas resultaron heridas luego de una balacera ocurrida cuando cientos de hinchas se retiraban de la zona. Algunos espectadores, que todavía estaban dentro del escenario, escucharon la ráfaga de disparos.

Ahora la Policía uruguaya avanza con la investigación de lo que sucedió. Los investigadores entienden que el motivo del ataque no está vinculado directamente al fútbol, informó este martes el diario El País.

Camioneta de los atacantes fue incendiada (Captura Telemundo/Canal 12)

La balacera ocurrió casi ocho minutos después de finalizado el partido. Desde una camioneta en la que viajaba más de una persona, salieron varias ráfagas de disparos en las inmediaciones de las calles Tristán Azambuya y Montecaseros, en el barrio La Blanqueada de Montevideo. Esa esquina está a una cuadra del estadio.

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Tras escuchar el sonido de los disparos, varias personas –entre ellos niños– volvieron al Estadio para refugiarse.

Varias balas dieron contra un auto y tres personas resultaron heridas: una mujer de 20 años (herida en la pierna) y dos hombres de 20 (baleado en el omóplato) y 30 (baleado en un brazo). Tras ser asistidos, los tres quedaron fuera de peligro.

Operativo policial a la salida del Gran Parque Central de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

El análisis de los casquillos de bala permitió saber que se utilizaron dos armas, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Algo que queda descartado es que el ataque tenga algo que ver con los clubes que se enfrentaban o con enfrentamiento entre barras. El lugar de la balacera fue ese por una razón: porque los atacantes habían ido al partido a alentar a Nacional.

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Los investigadores señalan que el ataque está vinculado a una disputa por narcotráfico en el barrio Nuevo Ellauri, en la periferia de Montevideo. En este lugar se han registrado varios homicidios en los últimos días.

Los atacantes viajaban en una camioneta y la abandonaron en el barrio Mercado Modelo, casi media hora después del ataque. Los policías encontraron el vehículo minutos después, pero estaba prendido fuego. Un auto blanco los esperaba para continuar la fuga, de acuerdo a los vecinos.

Tres de los heridos no tienen antecedentes penales, pero sí indagatorias y la Policía vincula este episodio con la venta de drogas. Por eso, la principal hipótesis es que el conflicto estuvo relacionado con este negocio.

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Operativo policial a la salida del Gran Parque Central de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Otra punta que está siendo investigada es si existe una disputa por el control de la venta de drogas dentro de la barra de Nacional. Es que la detención de un barra brava de Nacional en el caso del túnel de San Isidro hace casi dos años generó un vacío de poder en la hinchada del bolso. Esto abrió una lucha por el dominio del grupo y de ese mercado ilegal. Pero más allá de esta situación interna, hay indicios que permiten considerar que el ataque estuvo relacionado con la venta de drogas, consignó el diario uruguayo.

La versión de Nacional

El Club Nacional de Football se deslindó del episodio que ocurrió a las afueras de su estadio. José Decurnex, ex presidente y directivo del club, dijo que el episodio es ajeno a la institución.

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“Son incidentes en los que el club no tiene nada que ver. Lamentablemente sucedieron en las inmediaciones del club. Es un poco el reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad”, dijo en una rueda de prensa.

Decurnex, también presidente de la Fundación Nacional, dijo que el club se ha enfocado a través de esta organización en “sacar adolescentes de la droga, el alcohol” y darle una oportunidad “de estudio, de hacer deporte y de aprender reglas”.