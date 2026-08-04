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Captan a Harry Styles ayudando a persona en situación de calle en la Ciudad de México

Al artista británico se le ha visto integrarse de manera positiva en la capital mexicana

Acompañado por varios individuos, Styles es captado entregando dinero en efectivo a una persona sin hogar. (redes sociales)

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La estancia de Harry Styles en la CDMX continúa generando comentarios más allá de los escenarios.

Mientras miles de seguidores se concentran en el Estadio GNP Seguros para verlo en concierto, un momento captado durante uno de sus recorridos por la capital mexicana ha llamado especialmente la atención.

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El cantante británico fue grabado mientras interactuaba con una persona en situación de calle, una escena que rápidamente se difundió en redes sociales y provocó numerosas reacciones entre sus seguidores.

Las imágenes muestran al exintegrante de One Direction caminando por una zona de la Ciudad de México cuando decidió acercarse a una persona que solicitaba apoyo económico.

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Sin hacer declaraciones ni intentar llamar la atención, el artista le entregó dinero antes de continuar su trayecto. El gesto fue captado por testigos y compartido en redes, donde el video acumuló miles de reproducciones.

Harry Styles se tomó el tiempo de ayudar a persona durante su paseo

En los últimos días se le ha visto al cantante recorriendo distintos puntos de la capital, visitando cafeterías, restaurantes y algunos de los sitios más populares de la ciudad.

Fue precisamente durante uno de esos recorridos cuando ocurrió el momento que ahora se ha vuelto viral.

Harry se comportó de manera generosa (Reuters/Redes sociales)
Harry se comportó de manera generosa (Reuters/Redes sociales)

En el video compartido en redes sociales se aprecia cómo el cantante se aproxima a una persona en situación de calle y le entrega apoyo económico. Todo ocurrió de manera breve y sin que existiera algún tipo de evento organizado alrededor de la acción.

El episodio también volvió a poner el foco sobre la cercanía que Harry Styles suele mostrar durante sus visitas a distintos países.

A diferencia de otras figuras internacionales que permanecen alejadas de espacios públicos, el cantante acostumbra recorrer las ciudades donde se presenta, lo que ha permitido que seguidores lo encuentren en diversas ocasiones durante su estancia en México.

harry styles reforma cdmx -México- 31 julio
Usuarios captaron a Harry Styles en CDMX (Captura de pantalla/X)

La residencia de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Mientras el video continúa acumulando reproducciones, Harry Styles mantiene una intensa agenda de actividades en el Estadio GNP Seguros, recinto donde realiza una residencia de seis conciertos que ha reunido a miles de asistentes provenientes de distintos estados del país e incluso del extranjero.

Las presentaciones comenzaron a finales de julio y se extienden durante los primeros días de agosto, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del verano en la Ciudad de México.

La alta demanda provocó que los boletos se agotaran rápidamente, confirmando la enorme popularidad que conserva el cantante británico entre el público mexicano.

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es el repertorio elegido para los espectáculos. El artista interpreta algunas de las canciones más exitosas de su carrera como As It Was, Watermelon Sugar, Adore You, Golden, Late Night Talking, Sign of the Times, Kiwi y Satellite, además de otros temas incluidos en sus producciones más recientes.

Harry Styles
Harry Styles se encuentra en una residencia de 6 conciertos en CDMX.

La combinación de éxitos comerciales ha contribuido a que cada presentación mantenga una atmósfera especial, convirtiendo a la residencia en uno de los acontecimientos musicales más comentados de las últimas semanas en la CDMX.

Más allá de los reflectores que acompañan sus actuaciones en el Estadio GNP Seguros, el gesto protagonizado por Harry Styles se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de su visita a la Ciudad de México.

Aunque Harry Styles suele mantener un perfil discreto fuera de los escenarios, la escena despertó interés debido a que ocurrió en medio de una visita que ha sido seguida de cerca por medios de comunicación y fanáticos que buscan encontrarse con él durante sus paseos por la capital.

En medio de una agenda repleta de conciertos y actividades públicas, el cantante volvió a colocarse en el centro de la conversación, esta vez por una acción que trascendió el ámbito musical y generó reacciones positivas entre buena parte de los usuarios de redes sociales.

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