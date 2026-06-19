Estos son los mejores memes que dejó el partido de México vs Corea del Sur

México derrotó 1-0 a Corea del Sur este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara y aseguró su boleto a la siguiente fase, con un gol de Luis Romo y una atajada decisiva de Raúl Rangel en los minutos finales.
El equipo de Javier Aguirre sufrió en el cierre del encuentro, pero sostuvo la ventaja tras una intervención espectacular del arquero de Chivas, mientras Son y los jugadores surcoreanos se lamentaron por la jugada que casi los empata.
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El Tri afrontó el partido sin su capitán César Montes y con Julián Quiñones y Raúl Jiménez como parte de sus principales piezas. Durante el segundo tiempo, Quiñones salió de cambio y entró César “El Chino” Huerta “entre abucheos”.
México llegó a este duelo tras vencer 2-0 a Sudáfrica, mientras Corea del Sur venía de remontar 2-1 ante República Checa.
México amarró su pase a Dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, y queda en posición de asegurar el primer lugar del Grupo A si suma al menos un punto ante Chequia en su tercer partido.
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Con el triunfo, el equipo de Javier Aguirre llega a 6 puntos, mientras Corea del Sur se queda con tres; Chequia y Sudáfrica tienen una unidad cada uno. Esa combinación deja a la Selección Mexicana en la cima de su sector con paso perfecto tras dos jornadas.
México resolvió el partido en el segundo tiempo por un error del portero coreano
La Selección Mexicana fue menos brillante que en su debut ante Sudáfrica, pero encontró la ventaja al minuto 50. La jugada nació de un centro para Raúl Jiménez que parecía controlable, hasta que el portero Kim Seung-gyu se complicó solo, cayó sobre su compañero Kim Min-jae, soltó la pelota y dejó a Romo frente al arco para marcar.
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México había generado las llegadas más claras desde el arranque. Roberto Alvarado probó al guardameta coreano al minuto seis y Brian Gutiérrez repitió al siete, ambos con disparos de larga distancia que Kim Seung-gyu contuvo sin mayores problemas.
Corea del Sur tuvo una acción al 15 con Heung-min Son dentro del área mexicana, pero la jugada quedó invalidada por fuera de lugar previo. Antes, Edson Álvarez había despejado el balón sobre la línea.
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La opción más clara del primer tiempo para México llegó al 19, cuando Alvarado mandó un centro por derecha y Julián Quiñones remató de cabeza, pero el portero asiático evitó el gol.
Ya en el complemento, Gutiérrez filtró una pelota para Jesús Gallardo, quien disparó por un lado de la portería coreana
Raúl Rangel sostuvo la ventaja y México quedó a un punto del liderato definitivo
Con la ventaja, el técnico Hong Myung-bo movió su equipo sin encontrar el empate. Javier Aguirre respondió con cambios en el medio campo y mandó a Obed Vargas y a Orbelín Pineda para tener más posesión en el cierre.
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México todavía tuvo opciones para ampliar la diferencia. Raúl Jiménez remató al arco al minuto 74 y el portero de Corea del Sur evitó el segundo, mientras que al 85 Obed Vargas sacó un disparo con mucho peligro que otra vez encontró respuesta del guardameta.
La jugada que aseguró el resultado llegó al 88, cuando Cho Gue-sung remató dentro del área y Tala Rangel atajó en dos tiempos. Después de esa acción, Corea del Sur ya no generó más peligro sobre el arco mexicano.
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