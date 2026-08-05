Percepción de inseguridad cae en el Edomex según encuesta ENSU-Inegi

Baja la percepción de inseguridad en el Edomex al segundo trimestre del 2026 (especial)

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La percepción de inseguridad en las principales municipios del Estado de México registró una mejoría durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Aunque los ocho municipios mexiquenses incluidos en la medición redujeron, en promedio, 7.2 puntos porcentuales la proporción de habitantes que consideran inseguro vivir en su ciudad.

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Con base en los datos proporcionados por la ENSU, el promedio estatal de percepción de inseguridad pasó de 74.2% en marzo de 2026 a 67.0% en junio de 2026, lo que refleja una disminución generalizada, aunque la mayoría de las ciudades continúa registrando niveles elevados de preocupación entre la población.

Así cambió la percepción de inseguridad en cada municipio

ENSU Edomex 2026 junio Inseguridad encuesta (especial)

El análisis de los ocho municipios del Estado de México muestra que siete registraron una disminución en la percepción de inseguridad, mientras que uno prácticamente se mantuvo sin cambios.

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Disminución por municipio:

Toluca: bajó de 75.5% a 71.0% ( -4.5 puntos ).

Ecatepec: bajó de 87.6% a 78.7% ( -8.9 puntos ).

Ciudad Nezahualcóyotl: bajó de 55.5% a 41.3% ( -14.2 puntos ), la mayor reducción.

Naucalpan: bajó de 80.8% a 71.0% ( -9.8 puntos ).

Tlalnepantla: bajó de 74.6% a 73.1% ( -1.5 puntos ).

Atizapán de Zaragoza: bajó de 56.3% a 45.5% ( -10.8 puntos ).

Chimalhuacán: bajó de 81.3% a 80.3% ( -1.0 punto ).

Cuautitlán Izcalli: bajó de 81.8% a 74.9% (-6.9 puntos).

El mayor avance correspondió a Ciudad Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad disminuyó 14.2 puntos porcentuales, seguida por Atizapán de Zaragoza, con una reducción de 10.8 puntos, y Naucalpan, que logró bajar 9.8 puntos respecto a marzo.

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En contraste, Chimalhuacán apenas registró una disminución de un punto porcentual y continúa siendo uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad, con 80.3%.

Ecatepec: casi 8 de cada 10 habitantes se sienten inseguros

Ecatepec de Morelos es el segundo municipio con alta percepción de inseguridad (Jorge Contreras/Infobae México)

A pesar de la reducción observada, Ecatepec permanece como el segundo municipio mexiquense con la percepción de inseguridad más alta de la muestra, al registrar 78.7% de población que considera inseguro vivir en su ciudad.

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Le siguen:

Cuautitlán Izcalli: 74.9%

Tlalnepantla: 73.1%

Toluca y Naucalpan: 71.0%

En el extremo opuesto aparecen Nezahualcóyotl (41.3%) y Atizapán de Zaragoza (45.5%), que presentan los menores niveles de percepción de inseguridad entre las ciudades mexiquenses evaluadas.

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Percepción no siempre coincide con la incidencia delictiva

Ecatepec de Morelos encabeza la lista de municipios con mayor número de carpetas de investigación por delitos denunciados (Gob. Edomex)

Los resultados de la ENSU contrastan con las cifras oficiales sobre incidencia delictiva. Mientras la encuesta mide la percepción ciudadana, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizan las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías del país.

Durante 2026, el Estado de México ha continuado concentrando el mayor volumen de delitos del fuero común del país debido a su tamaño poblacional.

En junio, Ecatepec de Morelos encabeza la lista de municipios con mayor número de carpetas de investigación por delitos denunciados, con 8 mil 540 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Toluca reporta 6 mil 533 carpetas, Nezahualcóyotl 4 mil 991 y Naucalpan de Juárez 4 mil 664. Tlalnepantla de Baz suma 3 mil 802, Cuautitlán Izcalli 3 mil 869 y Chimalhuacán 3 mil 047.

Atizapán de Zaragoza registra 2 mi 198. Las cifras muestran que la mayor concentración de denuncias ocurre en los municipios urbanos más poblados del Edomex durante el primer semestre del año.

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¿Por qué sigue alta la percepción?

Diversos factores para que baje la percepción de inseguridad (Jorge Contreras/Infobae México)

Especialistas señalan que la percepción de inseguridad depende no sólo del número de delitos denunciados, sino también de factores como la violencia visible, la presencia del crimen organizado, la cobertura mediática, las experiencias personales y la confianza en las autoridades.

Incluso cuando los delitos disminuyen, la percepción suele tardar más tiempo en modificarse, ya que los ciudadanos construyen su sensación de seguridad a partir de múltiples elementos cotidianos.

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El propio comportamiento nacional refleja este fenómeno. Mientras diversos indicadores oficiales muestran una disminución en homicidios y otros delitos de alto impacto, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en buena parte del país.

En el caso del Estado de México, la reducción promedio de 7.2 puntos porcentuales entre marzo y junio representa una señal positiva para las autoridades de seguridad, aunque los datos también evidencian que siete de los ocho municipios evaluados mantienen niveles superiores al 70% o cercanos a ese umbral, lo que confirma que recuperar la confianza ciudadana sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública.