Presidente municipal de Ciudad Juárez pide licencia para competir por la gubernatura de Chihuahua: le hará competencia a Andrea Chávez

Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)

Este 16 de junio un perfil más se sumado a la contienda interna de Morena en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar pidió licencia al cargo de presidente municipal de Ciudad Juárez para subirse a la competencia que también incluye a perfiles como el de Andrea Chávez.

Presidente municipal de Cd. Juárez se suma a la contienda por Chihuahua

El edil destacó que la decisión apegada a lo que ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes buscarán ser candidatos para algún cargo público en 2027, le permitirá recorrer el estado alejado de su responsabilidad pública.

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En conferencia de prensa este martes, Pérez Cuéllar adelantó que de ser aprobada su licencia temporal, quien asumirá el cargo será Héctor Rafael Ortiz Orpinel, actual secretario del ayuntamiento.

A través de redes sociales el mandatario local escribió un breve mensaje sobre la decisión que tomó rumbo a los comicios de 2027:

“En la conferencia de hoy confirmé que solicitaré licencia a mi cargo para participar en el proceso interno de Morena. Servir a las y los juarenses ha sido un gran honor. Me voy tranquilo porque Juárez tiene rumbo firme, obras en marcha y un gran equipo que seguirá trabajando con responsabilidad. Seguiremos construyendo puentes, sumando voluntades y trabajando cerca de la gente. Lo mejor está por venir”.

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Cruz Pérez Cuéllar deja la presidencia municipal de Cd. Juárez para competir de manera interna en Morena para la candidatura al gobierno de Chihuahua. (Foto: redes sociales)

Andrea Chávez también va por gubernatura

El pasado 15 de abril, el Senado de la República aprobó la licencia indefinida de Andrea Chávez Treviño, senadora de Morena, quien se separó del cargo para enfocarse en sus aspiraciones políticas en Chihuahua. La legisladora chihuahuense recibió el respaldo del pleno en una sesión marcada por reconocimientos institucionales y mensajes de apoyo.

Su licencia entró en vigor de inmediato y le permite dedicarse de lleno a las actividades políticas fuera del recinto legislativo, en un contexto donde Morena define perfiles para las próximas gubernaturas estatales.

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Su salida del Senado responde a los lineamientos internos para quienes buscan cargos de elección popular, una instrucción que fue enviada desde presidencia y que ha sido reiterada por la dirigencia del partido oficialista.

Crédito: X(@AndreaCHavezTre)

Así será el proceso interno en Morena

En marzo, cuando Luisa María Alcalde aún presidía Morena, el Consejo Nacional del partido definió las reglas, los tiempos y el método para seleccionar candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. Las fechas clave quedaron definidas de la siguiente forma:

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22 de junio — Arranca la selección de coordinaciones estatales en 17 entidades. Esa figura interna derivará, en su momento, en candidatura oficial.

3 de agosto — Selección de coordinaciones distritales federales.

21 de septiembre — Turno para las coordinaciones municipales.

8 de noviembre — Cierre con las coordinaciones distritales locales.

El partido ratificó el uso de encuestas en cuatro fases. Primero, el Comité Ejecutivo Nacional lanza la convocatoria y abre el registro de aspirantes. Si hay más de seis para un mismo cargo, un sondeo inicial filtra a los seis con mayor reconocimiento en la zona.

Después vienen las encuestas de aceptación ciudadana: se evalúan honestidad, cercanía, conocimiento del territorio y trabajo de base. El aspirante con mejor resultado queda designado coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación y, desde ahí, avanza hacia la candidatura formal.

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(Foto: Consejo Nacional de Morena)

En aquel encuentro, el partido también definió las acciones que están prohibidas:

Espectaculares y publicidad similar para promover la imagen de aspirantes.

Actos anticipados de campaña.

Uso de recursos públicos.

Entrega de dádivas, despensas o artículos electrónicos que puedan condicionar el voto.

Eventos masivos o de carácter ostentoso con fines de promoción personal.

Campañas de acoso en redes sociales.

Difusión de información falsa sobre adversarios o sobre el propio proceso.

Simular pertenecer a un grupo vulnerable para obtener ventajas políticas.