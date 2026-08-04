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Festival del Globo 2026 con Calvin Harris y Nodal: dónde comprar boletos, precios y fechas para los conciertos en León

El Festival Internacional del Globo anuncia su programación musical completa para la edición 25, del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato, con algunos shows gratuitos y noches temáticas

Seis personas en trajes, un hombre con sombrero vaquero y otro con camisa beige, globos aerostáticos, multitudes y escenario de concierto iluminado.
El anuncio fue presentado por autoridades estatales, municipales y organizadores del festival en un acto oficial este 4 de agosto. (Composición Infobae/ FIG: Redes sociales)
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El Festival Internacional del Globo (FIG) de León, Guanajuato, reveló este martes su cartelera musical completa para la edición 25 del evento: Los Ángeles Azules, Calvin Harris, Christian Nodal y otros artistas se repartirán los cuatro días del festival, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de la ciudad.

El anuncio fue presentado por autoridades estatales, municipales y organizadores del festival en un acto oficial este 4 de agosto.

FIG anuncia a Kalvin Harrys en el Festival Internacional del Globo (FIG/Redes sociales)

Cartelera completa por día

Cartel con el nombre NODAL, un hombre con sombrero vaquero y tatuajes, un globo aerostático, formas abstractas y texto promocional
Por la noche subirán al escenario Christian Nodal y Xavi. (Festival del Globo de León/Redes sociales)

El FIG 2026 abre el viernes 13 de noviembre con Los Ángeles Azules, en una jornada de acceso completamente gratuito. El sábado 14 será la noche de música electrónica con The Dream Nite 2.0, donde se presentarán Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien.

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El domingo 15 tendrá dos momentos estelares: a las 8:00 horas actuará Santos Bravos —agrupación de K-pop latino que protagonizará el primer concierto matutino en la historia del festival— y por la noche subirán al escenario Christian Nodal y Xavi.

El viernes 13 será gratis: el Viernes de la Gente

Cuatro hombres con trajes dorados y dos mujeres con vestidos de lentejuelas verdes posan frente a un fondo difuminado, con el nombre Los Ángeles Azules
Ese día, el público podrá asistir sin boleto al despegue matutino de globos aerostáticos desde las 7:00 horas, al Zeppelin Show, al despliegue de la Bandera Monumental, a la Noche Mágica y al concierto de Los Ángeles Azules. (Festival Internacional del Globo de León/Redes sociales)

El acceso al festival el 13 de noviembre no tendrá costo durante toda la jornada, por todos los accesos oficiales del Parque Metropolitano. La medida, anunciada previamente por la gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo, se repite por segundo año consecutivo bajo el nombre “Viernes de la Gente”.

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Ese día, el público podrá asistir sin boleto al despegue matutino de globos aerostáticos desde las 7:00 horas, al Zeppelin Show, al despliegue de la Bandera Monumental, a la Noche Mágica y al concierto de Los Ángeles Azules. Los menores de edad deben ingresar acompañados de un adulto.

Boletos, preventa y precios

Póster con el DJ Calvin Harris, un globo aerostático y un fondo abstracto colorido. Se lee: Festival Internacional del Globo, León, México
A partir del 6 de agosto arranca la Fase 1, con precios más altos, y desde el 1 de septiembre la Fase 2, que representa el precio máximo antes del evento. (Festival del Globo de León/Redes sociales)

La preventa FIG Fan arranca hoy mismo, 4 de agosto, y se extiende hasta el 5 de agosto a través de la plataforma Eticket. Los precios en esta fase son:

Day Pass (acceso matutino y vespertino): $600 pesos.

Acceso Matutino (05:00 a 11:00 horas): $200 pesos.

Acceso Vespertino (13:00 a 21:00 horas): $500 pesos.

VIP (concierto y Noche Mágica, de 16:00 a 21:00 horas):

Viernes 13 de noviembre: $800 pesos

Sábado 14 de noviembre (Calvin Harris): $2,500 pesos

Domingo 15 de noviembre (Nodal y Xavi): $2,200 pesos

A partir del 6 de agosto arranca la Fase 1, con precios más altos, y desde el 1 de septiembre la Fase 2, que representa el precio máximo antes del evento.

200 globos, 25 países y 400 mil visitantes esperados

El FIG 2026 contará con más de 200 globos aerostáticos piloteados por equipos de 25 países. La Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato proyecta la llegada de más de 400 mil asistentes y una derrama económica de 950 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 1% frente al año anterior.

Omar Chaparro repite como conductor oficial del festival y encabezará las transmisiones en vivo durante los cuatro días del evento.

Cartelera completa del Festival del Globo

  • Viernes 13 de noviembre — Los Ángeles Azules (acceso gratuito)
  • Sábado 14 de noviembre — Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien (The Dream Nite 2.0)
  • Domingo 15 de noviembre, 8:00 horas — Santos Bravos
  • Domingo 15 de noviembre, noche — Christian Nodal y Xavi

Cómo llegar al Parque Metropolitano de León

El Parque Metropolitano de León se ubica en Blvd. José María Morelos s/n, colonia León I, en León, Guanajuato. Los operativos de movilidad, estacionamientos y accesos oficiales para el FIG 2026 serán anunciados por el comité organizador conforme se acerque la fecha del evento.

Quienes viajen desde otras ciudades pueden llegar a la Central de Autobuses de León y de ahí trasladarse al parque en taxi o servicios de transporte por aplicación, con un recorrido aproximado de 20 minutos.

Desde San Miguel de Allende, la distancia es de alrededor de 95 kilómetros por la autopista 45D, con un trayecto de aproximadamente 90 minutos en auto. También hay salidas frecuentes en autobús desde la central camionera de esa ciudad hacia León.

Las puertas del recinto abren a las 5:30 horas para el ascenso matutino, por lo que se recomienda planear el traslado con anticipación. Las mañanas de noviembre en León registran temperaturas de entre 5 y 10 ℃ (41 y 50 ℉), por lo que el uso de ropa en capas es aconsejable.

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