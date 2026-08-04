Gobierno ha ahorrado 5 mil mdp tras prohibir pensiones doradas: “El límite es el salario de la presidenta”

El video documenta una conferencia de prensa donde Luisa María Alcalde expone un ahorro de 5 millones de pesos del gobierno de México en 'pensiones doradas'. Las imágenes muestran a la funcionaria hablando desde un podio oficial ante una audiencia. Una asistente formula una pregunta con un micrófono. Un intérprete de lenguaje de señas está presente en un recuadro. Este evento corresponde a una conferencia matutina del gobierno.

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Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica, informó que el gobierno de México se ha ahorrado alrededor de 5 millones de pesos, luego de prohibir las llamadas pensiones doradas, que limitan el monto de jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos, esto durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Alcalde Luján explicó que la recomendación que hizo la Consejería Jurídica, fue porque identificó que en la Constitución había dos conceptos que podían ser contradictorios: uno que establecía el salario de la presidenta como tope máximo y el otro que establecía la mitad del salario como límite: “Nosotros opinamos que, dado que los dos conceptos quedaron establecidos en la Constitución (...) y que había que aplicar, nuestra posición era aplicar lo más beneficioso para las personas que se quejaron.

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La funcionaria recordó que antes de esta reforma, muchas personas recibían montos desorbitantes por las pensiones doradas; “es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas y no”. Afirmó que en el país ningún servidor público puede obtener más dinero que la presidenta. Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie tiene un millón de pesos mensuales, a veces por cargos que habían tenido 2, 3, 4 meses”, afirmó.

El contexto de las declaraciones de Luisa María Alcalde involucra la reunión de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con jubilados inconformes de Pemex, CFE y Banobras, que se llevó a cabo el pasado mes de mayo.

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Dicha reforma, impulsada por Claudia Sheinbaum, limita los pagos a la mitad del sueldo neto de la persona titular del Ejecutivo federal y exige la revisión de beneficios ya concedidos. El nuevo límite, vigente en 2026, equivale a 67,145 pesos netos mensuales, cifra derivada de un sueldo bruto presidencial de 193,706 pesos y un sueldo neto de 134,290 pesos.

Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde se reunieron con inconformes de CFE, Pemex y Banobras por tope a "pensiones doradas". (Foto: X/@LuisaAlcalde)

La inconformidad se manifestó a través de protestas, la conformación de grupos de jubilados y la promoción de amparos colectivos e individuales para proteger sus ingresos ante la nueva normativa.

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La reforma, que modificó el artículo 127 de la Constitución Política, estipula que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos del gobierno federal no pueden superar la mitad del sueldo de la persona titular del Ejecutivo federal. Esta medida afecta directamente a entidades como CFE, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Banobras, Banrural y NAFIN.

Las pensiones de las Fuerzas Armadas y aquellas generadas por aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, así como las originadas por aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4 constitucional, quedan excluidas de la limitación.

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Gobierno federal busca cerrar vacíos legales sobre las “pensiones doradas”

El video documenta una conferencia de prensa donde Luisa María Alcalde expone un ahorro de 5 millones de pesos del gobierno de México en 'pensiones doradas'. Las imágenes muestran a la funcionaria hablando desde un podio oficial ante una audiencia. Una asistente formula una pregunta con un micrófono. Un intérprete de lenguaje de señas está presente en un recuadro. Este evento corresponde a una conferencia matutina del gobierno.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó en su conferencia matutina de hoy que presentará una iniciativa ante el Congreso para eliminar las contradicciones explicadas por Luisa María Alcalde Luján y que permanecen en la reforma al artículo 127 de la Constitución mexicana, con el objetivo de fortalecer la regulación de las pensiones doradas y dar mayor certeza jurídica a su aplicación.