Quién es la influencer mexicana que presumió fotos con J Balvin en medio de escándalo de infidelidad a su esposa

J Balvin y Valentina Ferrer

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Ni J Balvin ni Valentina Ferrer han ofrecido respuestas públicas tras los señalamientos de Melanie Pavola. La influencer mexicana afirmó haber tenido un encuentro con el cantante en Nueva York, donde él le confesó que la modelo argentina esperaba un hijo. Pavola señaló que, tras ese episodio, contactó directamente a Ferrer para relatarle lo ocurrido.

La controversia se originó cuando Pavola compartió en redes sociales fotografías antiguas junto a J Balvin, acompañadas por una canción del artista y mensajes sugerentes. Estas publicaciones provocaron una oleada de reacciones entre los seguidores, quienes interpretaron el gesto como una alusión a una supuesta infidelidad.

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En respuesta a los comentarios que surgieron, la influencer escribió: “Ellos no estaban casados” y, más tarde, agregó: “Es un infiel”. Las insinuaciones se intensificaron después de que comenzara a circular un audio en el que Pavola relataba su versión de los hechos y detallaba la manera en que decidió comunicarse con Valentina Ferrer.

¿Quién es Melanie Pavola?

La modelo publicó fotos antiguas junto al cantante, acompañadas de una canción de J Balvin y una frase que encendió las especulaciones - crédito @melaniepavola/ Instagram

El nombre de Melanie Pavola volvió a captar la atención luego de compartir imágenes junto a J Balvin y responder a quienes cuestionaron el contexto de esas fotografías. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y desataron un debate sobre la vida privada del cantante colombiano.

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Reconocida como modelo e influencer mexicana, ha forjado su trayectoria en plataformas digitales, donde comparte contenido de moda, estilo de vida y fotografía, lo que le ha permitido reunir una extensa comunidad de seguidores con el tiempo.

Hasta el momento, las afirmaciones de Melanie Pavola permanecen como declaraciones hechas únicamente por la influencer, sin que existan confirmaciones por parte de los directamente involucrados. Mientras algunos usuarios interpretaron sus publicaciones como el relato de una experiencia personal, otros pusieron en duda la veracidad de sus palabras ante la ausencia de evidencia.

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La historia de amor entre J Balvin y Valentina Ferrer

La organización de Colombiamoda confirma que J Balvin encabezará un desfile en 2026 - crédito @jbalvin/IG

J Balvin y Valentina Ferrer mantienen una relación desde hace varios años y han construido una familia junto a su hijo Río. A lo largo de ese tiempo, ambos han compartido distintos momentos personales, mostrando una imagen de estabilidad y apoyo mutuo.

Como parte de esa etapa, el cantante lanzó “Rio”, una canción inspirada en su familia y dedicada tanto a Valentina Ferrer como a su hijo. El tema representa una de las producciones más personales de Balvin, ya que refleja el proceso de transformación que ha vivido desde que se convirtió en padre.

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Precisamente por ese contexto familiar, las recientes declaraciones de Melanie Pavola generaron un fuerte impacto entre los seguidores del artista, quienes recordaron la imagen pública que la pareja ha construido durante los últimos años.

¿Qué comparte Valentina Ferrer en sus redes sociales?

A sus cuatro años, el pequeño le pidió a su mamá que se cambiara de atuendo luego de mostrarle a Balvin por videollamada - crédito @valentinaferrer/ Instagram

Valentina Ferrer combina en sus redes sociales publicaciones sobre su carrera como modelo con momentos de su vida personal. Además de compartir sesiones fotográficas, colaboraciones con marcas y viajes, también suele mostrar escenas de su día a día junto a su hijo Río.

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La modelo argentina publica con frecuencia fotografías y videos en los que aparece disfrutando del tiempo en familia, ya sea durante vacaciones, celebraciones o actividades cotidianas. En varias ocasiones también ha compartido imágenes junto a J Balvin, reflejando algunos de los momentos que viven como padres.

Aunque permite que sus seguidores conozcan parte de su faceta familiar, Ferrer mantiene un equilibrio entre su vida pública y privada. Por ello, hasta el momento no ha reaccionado públicamente a los señalamientos realizados por Melanie Pavola ni a la conversación que se generó en redes sociales.

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