Transforman recinto cultural en el primer cabaret público de la CDMX y decisión de Cultura desata indignación

Artistas de cabaret actúan en el escenario de un recinto cultural transformado en el primer cabaret público de la Ciudad de México, ofreciendo un nuevo espacio de entretenimiento a los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación de la histórica Casa del Poeta Ramón López Velarde en la nueva Casa de las Palabras, que además albergará el primer cabaret público de la Ciudad de México, ha provocado una fuerte reacción entre escritores, poetas y miembros de la comunidad cultural, quienes califican la decisión como un atentado contra la memoria literaria del país.

El recinto ubicado en la colonia Roma, donde el poeta zacatecano Ramón López Velarde vivió sus últimos años y murió en 1921, dejó de funcionar como museo y centro dedicado exclusivamente a la poesía tras más de tres décadas de actividades culturales. Ahora será administrado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que impulsa una nueva vocación para el espacio.

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Casa de las Palabras sustituye a la Casa del Poeta

La nueva etapa del inmueble fue presentada oficialmente por la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen, quien explicó que el recinto buscará convertirse en un laboratorio de narrativas, creación literaria y acción cultural comunitaria.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto ampliará sus actividades para incluir expresiones relacionadas con la palabra escrita, oral, visual y escénica. Entre los planes anunciados se encuentra la instalación de oficinas de organismos culturales, una librería y el primer cabaret público de la CDMX.

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La dependencia capitalina sostiene que la intención es abrir el espacio a nuevas formas de creación y representación cultural, incorporando además literatura indígena, afromexicana y propuestas vinculadas con la diversidad lingüística y artística.

Comunidad literaria acusa pérdida de un símbolo cultural

Sin embargo, el anuncio generó una ola de críticas entre escritores y promotores culturales, quienes consideran que el cambio elimina un referente fundamental para la poesía mexicana.

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Diversas voces señalaron que la desaparición de la Casa Museo Ramón López Velarde representa una pérdida para la memoria cultural del país. Algunos autores calificaron la medida como un acto de autoritarismo cultural y cuestionaron que un recinto dedicado durante décadas a la preservación de la obra del poeta cambie radicalmente de vocación.

La escritora Myriam Moscona, integrante del primer patronato del recinto, expresó públicamente su tristeza por la decisión y manifestó preocupación por el destino del acervo histórico y fotográfico que resguardaba el inmueble.

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Otros autores como Ernesto Lumbreras, Tedi López Mills, Sergio Téllez-Pon, Blanca Luz Pulido y Malva Flores también manifestaron su rechazo al proyecto, argumentando que la medida debilita uno de los espacios más importantes para la difusión de la poesía en México.

¿Qué era la Casa del Poeta Ramón López Velarde?

La Casa del Poeta Ramón López Velarde fue inaugurada a principios de la década de 1990 con el objetivo de preservar la memoria del autor de La Suave Patria. Además de funcionar como museo de sitio, el recinto albergó bibliotecas especializadas, seminarios, talleres, presentaciones editoriales y encuentros literarios.

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Durante más de 33 años se consolidó como uno de los principales espacios dedicados a la poesía mexicana y al estudio de la literatura nacional.

Por ello, la decisión de convertirlo en la Casa de las Palabras y sumar un proyecto de cabaret público ha abierto un debate sobre el futuro de los espacios culturales históricos y la manera en que las instituciones públicas deben equilibrar la innovación cultural con la preservación del patrimonio literario.

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¿Qué es el proyecto del primer cabaret público de la CDMX?

Según la Secretaría de Cultura capitalina, el nuevo espacio busca integrar distintas manifestaciones artísticas vinculadas con la palabra y las artes escénicas. Dentro de esta visión se contempla la creación del primer cabaret público de la Ciudad de México, una iniciativa que pretende acercar este género teatral a nuevos públicos y convertirlo en una oferta cultural permanente.

No obstante, para una parte importante de la comunidad literaria, el debate no gira únicamente en torno al cabaret, sino a la desaparición de un recinto emblemático dedicado a la figura de Ramón López Velarde, considerado uno de los poetas más importantes de la literatura mexicana.

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