¿Qué tan segura es la vejez? El abuso contra los adultos mayores afecta a una de cada seis personas de más de 60 años

Un anciano se sienta solo en una habitación con luz tenue, sus manos entrelazadas y la mirada perdida, reflejando tristeza o preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al buscar imágenes de adultos mayores en internet, predominan escenas que reflejan estereotipos: personas de edad avanzada caminando por parques, leyendo o realizando actividades pasivas en casa. Sin embargo, esta visión dista de la realidad cotidiana de quienes integran este grupo en México, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que este sector lo conforman quienes tienen sesenta años o más. Según el INEGI, para el segundo trimestre de 2022 había en el país 17 millones 958 mil 707 habitantes en este rango, lo que equivale al 14% de la población nacional.

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Pese a que la mayoría de los ciudadanos de edad avanzada son mujeres, los hombres continúan dominando la participación económica en este grupo. Por cada dos varones económicamente activos hay una mujer en la misma situación. Además, entre 2018 y 2020, el porcentaje de esta población en situación de pobreza disminuyó de 43.2% a 37.9%, de acuerdo con cifras del CONEVAL.

Violencia y desigualdad en la vejez

La legislación en México no solo ampara los derechos laborales y el acceso a programas sociales de los adultos de la tercera edad. Desde 2018, también protege a este grupo contra el daño o sufrimiento en cualquiera de sus formas: psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, e incluso la muerte, dentro o fuera del hogar.

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Un adulto mayor genérico se sienta en una silla en una habitación modesta mientras una sombra alargada y distorsionada, que sugiere una figura amenazante, se proyecta en la pared contigua, creando una atmósfera de tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que las mujeres mayores enfrentan violencias múltiples, producto de la edad y del género. Así lo demuestra la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, que reportó una prevalencia del 14.6% de agresión ejercida por familiares o convivientes hacia mujeres de 60 años y más.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el maltrato como un desafío de salud pública. Un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica estima que uno de cada seis adultos mayores experimenta alguna forma de abuso, siendo el psicológico el más común, seguido por el físico y el económico.

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Cinco prioridades mundiales para el envejecimiento saludable

La Asamblea General de Naciones Unidas, junto con la OMS, ha delineado cinco ejes para enfrentar el maltrato y promover un envejecimiento digno durante el Decenio del Envejecimiento Saludable (2021-2030):

Erradicar el edadismo , considerado una de las causas principales de la indiferencia ante el abuso a este grupo.

Mejorar la recopilación y calidad de datos para dimensionar el problema.

Diseñar soluciones eficaces y ampliar su implementación.

Promover argumentos sólidos que demuestren la importancia de invertir en la protección de las personas mayores.

Incrementar los fondos destinados a combatir el maltrato, dado que los recursos actuales resultan insuficientes.