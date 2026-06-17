Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 17 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,89 pesos mexicanos, reflejando una disminución del 0,3% en comparación con el anterior precio de cierre de 19,95 pesos. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,99%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 9,21%.
El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al peso mexicano en los últimos días, marcando su primer descenso consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 4,13%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,73%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en la capital
Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana
Credencial de elector INE para mexicanos en el extranjero: cómo tramitar y cuáles son los requisitos.
Ciudadanos mexicanos mayores de 18 años pueden solicitar su credencial de elector en embajadas y consulados, requiriendo acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio reciente, además de CURP para la primera vez
Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026
En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros se medirán ante las estrellas negras en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo
Dólar hoy en México: Peso mexicano retrocede y el dólar comienza a recuperar su valor
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada
Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
MÁS NOTICIAS