México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 17 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,89 pesos mexicanos, reflejando una disminución del 0,3% en comparación con el anterior precio de cierre de 19,95 pesos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,99%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 9,21%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al peso mexicano en los últimos días, marcando su primer descenso consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 4,13%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,73%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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