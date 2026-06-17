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Morena lanzará convocatoria rumbo a 2027: regla antinepotismo no aplica para aliados del Verde y PT

Se publicará su convocatoria para coordinaciones estatales este miércoles; registro abre el 22 de junio

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informa que el documento saldrá por la tarde y detalla que el registro para la alianza con PVEM y PT inicia el 22 de junio.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informa que el documento saldrá por la tarde y detalla que el registro para la alianza con PVEM y PT inicia el 22 de junio.

Morena publicará este miércoles por la tarde su convocatoria para definir las coordinaciones estatales de defensa de la soberanía de cara al proceso electoral 2027, informó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, durante la conferencia de prensa conjunta con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

A partir del 22 de junio comenzará el registro de aspirantes de los tres partidos de la coalición. El método de selección será mediante encuesta, en contraste con los mecanismos de “dedazo, cuotas o compadrazgos” que, según Hernández, caracterizaron al PRI y al PAN.

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El secretario general, Andrés Manuel López Beltrán, evita fijar postura por ahora y afirma que la alianza se abordará después, mientras avanza el proceso interno para elegir la coordinación estatal en la entidad

La regla antinepotismo: solo vincula a militantes de Morena

Ante los cuestionamientos sobre una posible tensión con el PVEM —partido en el que militan familiares de figuras morenistas—, Citlalli Hernández fue clara: la prohibición del nepotismo aplica exclusivamente a los militantes de Morena, no a sus aliados.

Es una regla que tiene Morena, que no necesariamente tienen nuestros partidos aliados y que no necesariamente juzgamos o decimos que una está bien y otra está mal”, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Hernández explicó que cada partido revisará sus propios registros conforme a sus estatutos: el Verde y el PT bajo sus propias reglas internas; Morena, a través de su Comisión Nacional de Elecciones, verificará que los aspirantes cumplan con todos los requisitos de la convocatoria, incluyendo la prohibición expresa del nepotismo aprobada por el Consejo Nacional.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, sostiene que la medida no alcanza a los partidos aliados como el PVEM o el PT y que cada fuerza aplicará sus estatutos internos

San Luis Potosí: la coalición se define “en otro momento”

Sobre la conformación de la alianza en San Luis Potosí —estado donde el posible registro de un familiar de un funcionario morenista en las filas del Verde generó cuestionamientos—, Hernández descartó pronunciarse por ahora.

“El tema de San Luis respecto a la coalición será en otro momento. En este momento es un proceso interno abierto para la definición de la coordinación estatal", dijo.

Montiel: “Seguiremos caminando juntos” rumbo a 2027

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, subrayó la solidez de la alianza tripartita. Recordó que Morena y el PT llevan tres décadas de trabajo conjunto, mientras que con el PVEM la colaboración se consolidó desde el gobierno del presidente López Obrador.

“Se van a sumar ambos partidos al proceso conforme a sus estatutos”, afirmó Montiel, quien calificó la alianza como una relación que “no es solo el poder por el poder, sino estar cerca del pueblo”.

Sanciones para quienes violen la convocatoria

Hernández advirtió que las violaciones graves a las reglas internas —entre ellas confrontarse públicamente con compañeros de partido o incumplir el requisito antinepotismo— podrán derivar en la cancelación del registro. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia fungirá como órgano observador del proceso.

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