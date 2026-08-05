Capturan en Nuevo León al primer implicado en el asalto a Karely Ruiz: sus huellas dactilares lo delataron. (Anayeli Tapia/Infobae)

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo este miércoles a Guillermo “N”, de 30 años, presunto integrante de la banda que el 29 de julio asaltó con violencia el domicilio de la influencer Karely Ruiz en San Nicolás. La captura se logró mediante huellas dactilares halladas en la escena; el detenido quedó a disposición de un juez de control. Karely Ruiz respondió a la detención en Instagram: “Se hará justicia, y la verdad saldrá a la luz”.

Huellas dactilares, la clave de la investigación

El fiscal general Javier Flores Saldívar explicó en una rueda de prensa que los peritos recopilaron huellas dactilares durante el levantamiento de evidencias en el domicilio de la creadora de contenido.

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Al ingresar esas muestras al sistema de la Fiscalía, la base de datos arrojó una coincidencia inmediata: el sospechoso ya contaba con antecedentes penales registrados.

“Sobre el asunto de la influencer de San Nicolás, ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”, declaró Flores Saldívar.

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Capturan en Nuevo León al primer implicado en el asalto a Karely Ruiz: sus huellas dactilares lo delataron. Cortesía.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a Guillermo “N” en calles de la colonia Portal del Fraile, en el municipio de Escobedo y quedó internado en el Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición del juez de control que determinará su situación jurídica.

Banda especializada y posible filtración interna

Flores Saldívar señaló que los responsables del atraco forman parte de una banda dedicada al robo a casa habitación, originaria de Monterrey.

Según la reconstrucción de los hechos, al menos seis o siete hombres armados y encapuchados ingresaron al inmueble ubicado en la colonia Las Puentes de San Nicolás por una ventana del gimnasio privado de la vivienda que estaba abierta. Previamente, los delincuentes habrían estado acechando desde un parque cercano al sector.

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La Fiscalía investiga además a una persona del entorno cercano de Ruiz que presuntamente habría proporcionado información sobre la propiedad para facilitar el acceso. Flores Saldívar no reveló la identidad de ese individuo ni precisó su vínculo con la influencer.

Respecto al resto de los implicados, el fiscal afirmó que las autoridades ya cuentan con pistas suficientes para efectuar nuevas capturas.

“En lo que hace a los demás responsables, se están haciendo las investigaciones para llevar a cabo esas detenciones”, sostuvo.

El botín y lo recuperado

Los asaltantes sustrajeron alrededor de 20 mil pesos en efectivo, joyas valuadas en aproximadamente 200 mil pesos y aparatos electrónicos.

La Fiscalía informó que parte de ese monto ya fue recuperado por elementos del grupo especializado en robos, aunque sin precisar montos exactos.

Karely Ruiz desmintió que el violento asalto en su casa de Nuevo León haya sido un montaje para ganar popularidad. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

“Se recuperó una parte del monto: 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyas que se sustrajeron; se ha recuperado parte de todo eso”, precisó Flores Saldívar. Los bienes recuperados serán devueltos a sus propietarios una vez concluidos los trámites correspondientes.

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La noche del asalto: golpes, amenazas y fuga

El robo ocurrió la madrugada del 29 de julio, alrededor de las 3:30, cuando Ruiz, su pareja Jhon Echeverry y la hija menor de ambos se encontraban en la sala de cine de su casa junto a un amigo en común.

Un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble, amenazó a los presentes y destruyó sus teléfonos celulares para impedir que llamaran a la policía. Echeverry intentó oponer resistencia y recibió golpes con la cacha de un arma en la cabeza, lo que le provocó lesiones de consideración.

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Mientras los asaltantes subían al piso superior para tomar los objetos de valor, Echeverry aprovechó para sacar a Ruiz de la vivienda. Al buscar auxilio, la pareja pidió a vecinos que les permitieran entrar para llamar a la policía, pero les fue negada la entrada. Aunque la Fiscalía de Nuevo León descartó formalmente un intento de secuestro y clasificó el hecho como robo con violencia, la pareja declaró en YouTube haber escuchado expresiones que les hicieron temer que pretendían privarlos de la libertad.

“Esta gente llegó con intenciones incluso de levantarnos, porque hicieron comentarios como ‘recójanlo’ o algo así”, relató Ruiz. Ambos reconocieron que desde entonces viven con miedo y reciben atención psicológica.

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Karely Ruiz anuncia que dejará la casa y pide que cesen las críticas

Días antes de la detención, Ruiz y Echeverry habían roto el silencio a través de un video en su canal de YouTube, donde narraron los detalles del ataque y rechazaron las versiones que sugerían que el asalto había sido fabricado para ganar visibilidad.

En un video publicado en su canal de YouTube, la influencer regiomontana y el DJ colombiano narraron minuto a minuto lo que vivieron la madrugada del 29 de julio en su casa de San Nicolás de los Garza. (Captura de pantalla)

“La gente está enferma. Tantos comentarios deseándole el mal a mi familia y diciendo que yo inventé todo por fama. Yo jamás inventaría algo así por números”, afirmó la influencer.

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