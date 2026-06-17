Surge otra competidora a Grecia Quiróz, Fabiola Alanís se suma a la carrera interna de Morena en Michoacán

Fabiola Alanís pidió licencia en el Congreso de Michoacán para sumarse al proceso interno de Morena rumbo a la coordinación estatal de la 4T.

La diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, solicitó licencia indefinida a su cargo para participar en el proceso interno de Morena que definirá a la persona encargada de coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad, posición que perfila a los aspirantes rumbo a la elección de gobernador de 2027.

La legisladora confirmó su decisión este martes y explicó que buscará registrarse en la convocatoria que emitirá Morena para seleccionar a quien encabezará los trabajos políticos del partido en Michoacán.

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El registro para las personas interesadas se realizará del 22 al 25 de junio, mientras que la definición final recaerá en un proceso de encuestas, mecanismo que el partido ha utilizado en procesos internos recientes para seleccionar candidaturas y coordinaciones estatales.

Fabiola Alanís destaca experiencia y trabajo territorial en Michoacán

Al anunciar su separación temporal del Congreso local, Alanís sostuvo que su decisión responde a la intención de continuar participando en la consolidación del proyecto político de Morena en la entidad.

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La diputada destacó su trayectoria y llamó a respetar las reglas del proceso interno del partido.

La legisladora señaló que cuenta con una trayectoria vinculada a las causas sociales, la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción del movimiento que actualmente gobierna el país.

Asimismo, afirmó que su experiencia en el servicio público y el conocimiento de las distintas regiones del estado respaldan su participación en la contienda interna.

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También aseguró que respetará las reglas establecidas por Morena y que privilegiará la unidad del movimiento durante el desarrollo del proceso.

Aspirantes comienzan a mover piezas rumbo a la gubernatura de 2027

La salida de Alanís del Congreso ocurre en medio de una creciente actividad política entre los perfiles que buscan posicionarse rumbo a la renovación de la gubernatura de Michoacán.

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Grecia Quiroz emerge como perfil clave en la contienda interna de Michoacán rumbo a 2027. (X: @ElDelSombreroCM)

Hasta ahora, diversos actores políticos han sido mencionados como posibles aspirantes dentro de Morena y otros grupos políticos.

Entre los nombres que figuran en el escenario político destacan:

Fabiola Alanís Sámano , diputada local con licencia.

Raúl Morón Orozco , senador de la República.

Carlos Torres Piña , fiscal general del estado, quien también solicitó licencia temporal para participar en el proceso interno.

Gladyz Butanda Macías , secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Gabriela Molina Aguilar , secretaria de Educación estatal.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, impulsada desde el denominado Movimiento del Sombrero.

La incorporación de Alanís agrega un nuevo perfil femenino a una competencia que comienza a configurarse de cara a 2027.

La paridad de género será un factor clave en la decisión de Morena

Uno de los elementos que podría influir en la definición de la candidatura será la política de paridad impulsada por Morena para los procesos electorales de 2027.

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La paridad de género será un factor determinante en la definición de la candidatura de Morena en Michoacán.

Alanís consideró que existen condiciones para que una mujer encabece la candidatura del partido en Michoacán y señaló que la participación femenina en espacios de decisión se ha fortalecido en los últimos años.

Además, recordó que los acuerdos de coalición permitirán que militantes del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México también puedan participar en el proceso interno para la coordinación estatal.

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El procedimiento contemplará tres etapas principales: el registro de aspirantes, una evaluación inicial por parte de la Comisión Nacional de Elecciones y una fase final de encuestas entre los perfiles con mayor competitividad.

Congreso de Michoacán ajustará su estructura tras la licencia

Con la salida temporal de Alanís, el Congreso de Michoacán deberá realizar ajustes internos para definir quién asumirá la coordinación parlamentaria de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

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El Congreso de Michoacán deberá reorganizar su estructura tras la solicitud de licencia de la diputada Fabiola Alanís.

La legisladora informó que dichos cargos serán definidos por consenso entre los integrantes de la bancada, mientras que su suplente, Aned Ayala, será llamada para asumir la curul correspondiente.

Antes de separarse del cargo, Alanís destacó que durante su gestión se impulsaron diversas reformas legislativas y aseguró que continuará participando en las actividades políticas de Morena durante el proceso interno.

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Su licencia se suma a los movimientos registrados en distintos estados del país, donde legisladores, funcionarios y dirigentes partidistas han comenzado a dejar temporalmente sus cargos para competir por las coordinaciones estatales que Morena definirá durante las próximas semanas, en la antesala de las elecciones de 2027.