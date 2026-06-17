Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

(Instagram)

La influencer conocida como Chingu Amiga enfrenta un dilema rumbo al partido entre México y Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026.

Con raíces coreanas y una vida establecida en territorio mexicano, la creadora de contenido comparte en su cuenta su incertidumbre sobre a qué selección apoyar en el encuentro del 18 de junio.

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Chingu Amiga bromea sobre su dilema: “¿Guacamole VS kimchi…?”

La creadora escribió en la descripción de su publicación: “Y ahora como le hagooooo quien más me entiende…?”.

En la imagen, porta la camiseta de México y tiene en sus manos la de Corea, mientras en la pantalla aparece la información del partido y la pregunta: “¿Entonces va a ser guacamole VS kimchi…?”. Esta escena resume la mezcla de culturas y emociones que vive Chingu Amiga en esta jornada mundialista.

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(Instagram)

En la foto, la influencer viste la playera de la selección mexicana y sostiene la camiseta de Corea del Sur frente a una cerveza mexicana.

Las reacciones: consejos, bromas y apoyo de seguidores

La publicación de Chingu Amiga desata cientos de comentarios.

Usuarios le escriben: “Si juega México vs Argentina, te entendería bastante”, o “Nací en Ecuador pero mi corazón está en México. Es difícil explicarlo”. Otros recomiendan soluciones creativas: “Ahora corta las 2 camisetas por la mitad y cose las dos. Aplausos a los 2 equipos”, o “Lleva las 2 y te pones la que más te favorezca”.

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(Captura de pantalla/Redes sociales)

Algunos seguidores resaltan el doble triunfo: “Sea la que sea, vas a ganar”, mientras otros apelan al humor: “Entre la corona y el jersey ahí ganamos 2-1”. Frases como: “Chingu no la hagas de pedo. Un tiempo la de Corea y otro la de México”, y “Velo por el lado bueno, igual vas a ganar”, muestran el ánimo festivo que rodea su situación.

Asimismo, algunos le recordaron que su leatlad debería estar con México, pues fue ahí donde conoció a su prometido.

Memes: La rosa de Guadalupe, K-dramas y Maruchan vs ramen

El dilema de Chingu Amiga proviene de una ola de memes en redes sociales donde algunos comparan la cultura coreana y la mexicana usando referencias populares:

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(Captura de pantalla/Redes sociales)

“La rosa de Guadalupe vs K-dramas”, “BTS o Banda Tierra Santa”, y “Se viene un Maruchan vs ramen”. Las bromas sobre comida también abundan: “Me dio ganas de guacamole con kimchi, voy a probarlo”, y “Acuérdate que México te dio felicidad (y mangos)”.