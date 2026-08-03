México
Agregar Infobae enGoogle

Murió Carlos del Campo, actor de doblaje que dio voz a Slinky, C-3PO y Colagusano en Harry Potter

El actor de doblaje mexicano murió este domingo en Ciudad de México a los 68 años

Carlos Nicolás Ramos del Campo, actor de doblaje con 37 años de trayectoria y miembro de la ANDA, falleció este domingo 2 de agosto en Ciudad de México a los 68 años. (Tomada de Instagram: Carlos del Campo)
Carlos Nicolás Ramos del Campo, actor de doblaje con 37 años de trayectoria y miembro de la ANDA, falleció este domingo 2 de agosto en Ciudad de México a los 68 años. (Tomada de Instagram: Carlos del Campo)
Guardar

Carlos del Campo, actor de doblaje mexicano, falleció este domingo 2 de agosto en Ciudad de México a los 68 años de edad.

Su familia confirmó la noticia con un comunicado en redes sociales firmado por sus hijos Abril y Carlos Ramos y su esposa Doris Vargas: “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos, tus hijos Abril y Carlos Ramos y mi mamá Doris Vargas. Descanse en paz”, publicó Abril en Instagram.

PUBLICIDAD

La causa de muerte no se ha confirmado oficialmente, aunque a principios de 2026 la familia informó que Del Campo enfrentaba problemas de salud cuyos detalles se mantuvieron en reserva. Desde 2025, su flujo de trabajo había comenzado a disminuir hasta que se retiró por completo de las cabinas de grabación.

(Instagram: Carlos del Campo)
(Instagram: Carlos del Campo)

Su colega Carlos Segundo, la voz de Woody en las primeras dos entregas de Toy Story, lamentó la pérdida a nombre del programa Toonlandya: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor. Una estrella que seguirá brillando en el cielo”, escribió en Instagram.

PUBLICIDAD

La Asociación Multinacional de Artistas de la Voz también se pronunció: “Destacado actor de doblaje y locutor mexicano, nos regaló interpretaciones magistrales con su inigualable timbre de voz lleno de cortesía y cordialidad que marcó generaciones”.

Su voz no estuvo en Toy Story 5, pero sí en el tráiler

La señal más visible del deterioro de su salud llegó cuando se confirmó que Del Campo no participaría como la voz de Slinky en Toy Story 5, la quinta entrega de la franquicia de Pixar estrenada en 2026.

El personaje del perro de juguete fue uno de los más asociados a su nombre desde la primera película de la saga, en 1995. Alcanzó a grabar el tráiler de esa entrega, pero no la película completa.

(Instagram: Carlos del Campo)
(Instagram: Carlos del Campo)

Por otro lado, Del Campo fue el único actor en doblar al mismo personaje en las 9 películas de la saga de Star Wars, todas con C-3PO, desde La amenaza fantasma en 1999 hasta El ascenso de Skywalker en 2019, además de los redoblajes de la trilogía original. Uno de sus últimos trabajos registrados fue una locución comercial para Pepsi Kick en 2025.

Una carrera de 37 años que comenzó en el teatro

Carlos Nicolás Ramos del Campo nació el 30 de diciembre de 1957 en Ojinaga, Chihuahua. Su vínculo con el doblaje arrancó en los años 70, cuando tuvo sus primeras participaciones dirigido por José María Iglesias —con quien también hizo teatro— en El Show de los Muppets, y por Carlos Magaña en M.A.S.H.

Su carrera formal comenzó con la creación de Audiomaster 3000, el estudio que consolidó la industria del doblaje en México. Perteneció a la ANDA y trabajó en estudios de Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos.

Su timbre de voz barítono le permitió dar vida a personajes de autoridad, villanos y figuras cómicas con igual convicción. Entre sus créditos más recordados están también Peter Pettigrew “Colagusano” en Harry Potter, Tywin Lannister en Game of Thrones, Watari en Death Note, el Profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon S y Sailor Stars, Bulk en Power Rangers, Gin Ichimaru en Bleach, el Director Kuno en Ranma ½, la Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco y Baraka en Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1.

(Instagram: Carlos del Campo)
(Instagram: Carlos del Campo)

También prestó su voz a Pepé Le Pew en El Show de los Looney Tunes, a Randy Marsh en South Park (doblaje mexicano), a Dominic Toretto en Rápido y furioso: Reto Tokio, a Muggsy Bogues en Space Jam: El juego del siglo, a Wyatt —el padre de Penny— en La teoría del Big Bang, a Don Carlton en Monsters University y a Rufino Malacara en El Chavo, la serie animada y sus videojuegos.

En el terreno del anime, sus participaciones en Los Caballeros del Zodiaco incluyeron tres personajes distintos: Saga de Géminis, Alviore de Céfeo y Kasa de Leumnades. En videojuegos, además de Baraka y C-3PO, participó en Assassin’s Creed: Syndicate y LEGO DC Super-Villains, entre otros títulos.

Además del doblaje, Del Campo trabajó como director en al menos 8 producciones, entre ellas Hamlet (1996), Zorro: Generación Z, Iron Man: El invencible y las dos entregas de Ultimate Avengers. También fue locutor y cantante, con participaciones en temas y coros de producciones animadas de Disney. Incursionó en la televisión mexicana como actor cómico en Puro loco de TV Azteca, en Odisea Burbujas, en Kipatla (2012) y en Lo que la gente cuenta (2022).

En redes sociales, fanáticos y colegas despidieron al actor con mensajes como “Descansa en paz, leyenda”, “Fue un honor seguir su trabajo” y “Su voz será recordada siempre”.

Temas Relacionados

Carlos del CampoActor de doblajeDoblajemexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quiénes no deberían tomar té de jengibre y para qué sirve

No todas las personas pueden consumir este remedio natural

Quiénes no deberían tomar té de jengibre y para qué sirve

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 31 de julio

Como todos los viernes, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 31 de julio

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de agosto: Se esperan fuertes lluvias y altas temperaturas

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de agosto: Se esperan fuertes lluvias y altas temperaturas

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Altamirano

El temblor se produjo a las 21:01 horas, a una distancia de 18 km de Cd Altamirano y tuvo una profundidad de 52.2 km

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Altamirano

¿Cuál es la temperatura promedio en Guadalajara?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio en Guadalajara?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: regresan los habitantes salvados por el público

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: regresan los habitantes salvados por el público

Aldo Rendón estalla contra la producción de La Casa de los Famosos México, “ojalá me saquen hoy”

Survivor México: quién sale eliminado hoy 2 de agosto

Omar García Harfuch enciende las redes con su faceta de padrino en la Escuela Naval Militar

Aprueban medidas de protección solicitadas por Alejandra Tijerina en contra de Masad Altamimi

DEPORTES

América golea 3-0 a Santos y suma su segunda victoria del Apertura 2026

América golea 3-0 a Santos y suma su segunda victoria del Apertura 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: selección femenil de México golea 7-0 a Jamaica

Pumas Femenil pierde ante León como local en su debut del Apertura 2026

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda en los torneos de futbol dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?