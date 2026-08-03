Murió Carlos del Campo, actor de doblaje que dio voz a Slinky, C-3PO y Colagusano en Harry Potter

Carlos Nicolás Ramos del Campo, actor de doblaje con 37 años de trayectoria y miembro de la ANDA, falleció este domingo 2 de agosto en Ciudad de México a los 68 años. (Tomada de Instagram: Carlos del Campo)

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Carlos del Campo, actor de doblaje mexicano, falleció este domingo 2 de agosto en Ciudad de México a los 68 años de edad.

Su familia confirmó la noticia con un comunicado en redes sociales firmado por sus hijos Abril y Carlos Ramos y su esposa Doris Vargas: “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos, tus hijos Abril y Carlos Ramos y mi mamá Doris Vargas. Descanse en paz”, publicó Abril en Instagram.

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La causa de muerte no se ha confirmado oficialmente, aunque a principios de 2026 la familia informó que Del Campo enfrentaba problemas de salud cuyos detalles se mantuvieron en reserva. Desde 2025, su flujo de trabajo había comenzado a disminuir hasta que se retiró por completo de las cabinas de grabación.

(Instagram: Carlos del Campo)

Su colega Carlos Segundo, la voz de Woody en las primeras dos entregas de Toy Story, lamentó la pérdida a nombre del programa Toonlandya: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor. Una estrella que seguirá brillando en el cielo”, escribió en Instagram.

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La Asociación Multinacional de Artistas de la Voz también se pronunció: “Destacado actor de doblaje y locutor mexicano, nos regaló interpretaciones magistrales con su inigualable timbre de voz lleno de cortesía y cordialidad que marcó generaciones”.

Su voz no estuvo en Toy Story 5, pero sí en el tráiler

La señal más visible del deterioro de su salud llegó cuando se confirmó que Del Campo no participaría como la voz de Slinky en Toy Story 5, la quinta entrega de la franquicia de Pixar estrenada en 2026.

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El personaje del perro de juguete fue uno de los más asociados a su nombre desde la primera película de la saga, en 1995. Alcanzó a grabar el tráiler de esa entrega, pero no la película completa.

(Instagram: Carlos del Campo)

Por otro lado, Del Campo fue el único actor en doblar al mismo personaje en las 9 películas de la saga de Star Wars, todas con C-3PO, desde La amenaza fantasma en 1999 hasta El ascenso de Skywalker en 2019, además de los redoblajes de la trilogía original. Uno de sus últimos trabajos registrados fue una locución comercial para Pepsi Kick en 2025.

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Una carrera de 37 años que comenzó en el teatro

Carlos Nicolás Ramos del Campo nació el 30 de diciembre de 1957 en Ojinaga, Chihuahua. Su vínculo con el doblaje arrancó en los años 70, cuando tuvo sus primeras participaciones dirigido por José María Iglesias —con quien también hizo teatro— en El Show de los Muppets, y por Carlos Magaña en M.A.S.H.

Su carrera formal comenzó con la creación de Audiomaster 3000, el estudio que consolidó la industria del doblaje en México. Perteneció a la ANDA y trabajó en estudios de Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos.

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Su timbre de voz barítono le permitió dar vida a personajes de autoridad, villanos y figuras cómicas con igual convicción. Entre sus créditos más recordados están también Peter Pettigrew “Colagusano” en Harry Potter, Tywin Lannister en Game of Thrones, Watari en Death Note, el Profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon S y Sailor Stars, Bulk en Power Rangers, Gin Ichimaru en Bleach, el Director Kuno en Ranma ½, la Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco y Baraka en Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1.

(Instagram: Carlos del Campo)

También prestó su voz a Pepé Le Pew en El Show de los Looney Tunes, a Randy Marsh en South Park (doblaje mexicano), a Dominic Toretto en Rápido y furioso: Reto Tokio, a Muggsy Bogues en Space Jam: El juego del siglo, a Wyatt —el padre de Penny— en La teoría del Big Bang, a Don Carlton en Monsters University y a Rufino Malacara en El Chavo, la serie animada y sus videojuegos.

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En el terreno del anime, sus participaciones en Los Caballeros del Zodiaco incluyeron tres personajes distintos: Saga de Géminis, Alviore de Céfeo y Kasa de Leumnades. En videojuegos, además de Baraka y C-3PO, participó en Assassin’s Creed: Syndicate y LEGO DC Super-Villains, entre otros títulos.

Además del doblaje, Del Campo trabajó como director en al menos 8 producciones, entre ellas Hamlet (1996), Zorro: Generación Z, Iron Man: El invencible y las dos entregas de Ultimate Avengers. También fue locutor y cantante, con participaciones en temas y coros de producciones animadas de Disney. Incursionó en la televisión mexicana como actor cómico en Puro loco de TV Azteca, en Odisea Burbujas, en Kipatla (2012) y en Lo que la gente cuenta (2022).

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En redes sociales, fanáticos y colegas despidieron al actor con mensajes como “Descansa en paz, leyenda”, “Fue un honor seguir su trabajo” y “Su voz será recordada siempre”.