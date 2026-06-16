Noroña afirma que las protestas por Ayotzinapa le hacen “el juego a la derecha”

Gerardo Fernández Noroña señaló que los padres de los manifestantes de Ayotzinapa le hacen el juego a la derecha. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El senador Gerardo Fernández Noroña afirmó el pasado 10 de junio que los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se prestan a “hacerle el juego a la derecha”, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. El legislador sostuvo que, pese a que “los problemas se están atendiendo”, las protestas deben ser “pacíficamente” y cuestionó: “¿Por qué con violencia?”.

En su mensaje, Fernández Noroña planteó que actores políticos buscan usar el tema “para sus fines legítimos, medio legítimos o totalmente ilegítimos” y acusó que con la violencia “quieren descarrilar al gobierno”. También aseguró que quienes incurren en ese tipo de acciones “apoyan el injerencismo de Estados Unidos”.

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El senador de Morena remató con una descalificación partidista al señalar que, en esa “definición”, se está “con el pueblo y con la patria o estás contra el pueblo y contra la patria” y acusó que “están con el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano."

Finalmente, calificó al comportamiento de los manifestantes de Ayotzinapa como “vomitivo”.

Familiares de los 43 de Ayotzinapa solicitan a Segob una reunión para revisar el caso

El Comité de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió a Segob una reunión para revisar el caso. REUTERS/Oscar Guerrero

El Comité de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió el pasado 13 de junio a la Segob una reunión para revisar el caso y exigió a la FGR retomar líneas de investigación que, según su escrito difundido con acompañamiento de Red TDT, habrían sido abandonadas desde 2024, porque sostienen que sin esas indagatorias no se puede esclarecer el paradero de los estudiantes ni avanzar hacia procesos judiciales.

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En ese mismo documento, las familias solicitaron crear una comisión para revisar 33 documentos CERFIS que, según el Comité, están en poder de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. De acuerdo con el escrito, esos folios contienen información sobre el paradero de los estudiantes y señalan la barandilla municipal, la colonia Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan como puntos de interés a partir de interceptaciones de comunicaciones militares.

Las madres y padres también reclamaron que, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ofreció avanzar en las indagatorias con inteligencia y tecnología, pero no se les ha informado si las líneas de investigación impulsadas antes siguen activas o fueron descartadas.

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El Comité tiene la petición central de que se integre una comisión con cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la UEILCA para analizar de forma exhaustiva los expedientes militares. El objetivo, de acuerdo con las familias, es identificar datos que puedan judicializarse.

El Comité rechaza acusaciones por las protestas recientes

Las madres y padres rechazaron la criminalización por las protestas recientes y negaron vínculos con presuntos explosivos.

A su vez, las familias rechazaron la criminalización de su movimiento tras las protestas recientes y negaron cualquier vínculo con presuntos hallazgos de explosivos. También denunciaron que han sido señaladas de pertenecer a la ultraderecha y acusadas de vandalismo y violencia.

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“Somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías, nos mueve el amor a nuestros hijos que desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas”, afirmaron.

El Comité pidió que no se abran investigaciones penales ni contra los padres ni contra los estudiantes por las movilizaciones recientes. Según las familias, sus demandas son legítimas y están dirigidas a obtener verdad y justicia.

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En su posicionamiento, las madres y padres señalaron que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantiene una organización estudiantil con pensamiento marxista orientada, según describieron, a la construcción de una sociedad más justa. También afirmaron que la represión histórica contra ese movimiento ha dejado 11 estudiantes asesinados y 43 desaparecidos, crímenes que, de acuerdo con el Comité, siguen sin investigación ni sanción.

Respecto a los explosivos, la SSC aseguró el pasado 8 de junio 59 artefactos explosivos caseros durante una revisión a unidades de transporte público en la autopista México-Cuernavaca, como parte de un operativo de inspección.

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