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En cuánto aumentó la deuda pública de México que ahora equivale al 51% del PIB en 2026

La Secretaría de Hacienda aseguró que el nivel de endeudamiento se mantiene en una trayectoria sostenible

Deuda pública de México aumentó en el primer semestre del 2026
Deuda pública de México aumentó en el primer semestre del 2026
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La deuda pública de México alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 19 billones de pesos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con este incremento, el endeudamiento del país representa ya 51 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque la dependencia federal sostuvo que las finanzas públicas continúan en una trayectoria sostenible.

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Las cifras oficiales muestran que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la medida más amplia de la deuda pública, ascendió.

¿Cuánto aumentó la deuda?

  • 2026: 19 billones 47 mil 700 millones de pesos
  • 2025: 17 billones 796 mil 100 millones de pesos

Es decir, el aumento de la deuda subió 1 billón 251 mil 600 millones de pesos (1,251,600 millones de pesos).

Hacienda prevé que la deuda aumente al cierre de 2026

La SHCP indicó que los dos bonos soberanos están valuados en dólares y euros. | Jovani Pérez
Hacienda estima que la deuda pública podría aumentar a finales del 2025, ya que llegaría al 52.3 por ciento del PIB | Jovani Pérez

La Secretaría de Hacienda reconoció que el nivel de endeudamiento aún podría incrementarse durante la segunda mitad del año. Sus proyecciones estiman que la deuda pública podría ubicarse en 52.3 por ciento del PIB al finalizar 2026, lo que implicaría un aumento cercano a un billón de pesos respecto al saldo actual.

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A pesar de este escenario, la dependencia subrayó que el indicador permanece 1.6 puntos porcentuales por debajo de lo previsto originalmente, lo que refleja un desempeño mejor al esperado en materia fiscal.

Asimismo, Hacienda destacó que México conserva el grado de inversión otorgado por las ocho agencias calificadoras que evalúan la deuda soberana del país, lo que, afirmó, mantiene condiciones favorables para acceder a los mercados internacionales de financiamiento.

Mejor desempeño de las finanzas públicas

BILLETES - PESOS - MEXICANOS - 03012021
El déficit presupuestario, que fue 358 mil millones de pesos menor al contemplado inicialmente en el programa económico. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

En su informe semestral, la SHCP aseguró que los principales balances fiscales presentaron resultados superiores a los programados.

Entre los indicadores destacados se encuentra el déficit presupuestario, que fue 358 mil millones de pesos menor al contemplado inicialmente en el programa económico.

De igual forma, el balance primario presupuestario, que excluye el pago de intereses de la deuda, registró un superávit de 115 mil millones de pesos, reflejando una mayor disciplina en el manejo de las finanzas públicas durante la primera mitad del año.

Estos resultados, señaló la dependencia, fortalecen la sostenibilidad fiscal del país y permiten enfrentar con mayor margen los compromisos financieros del gobierno federal.

Disminuye el costo financiero de la deuda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP-México-21 de mayo
La UIF depende de la Secretaría de Hacienda (Cuartoscuro)

Otro de los aspectos positivos reportados por Hacienda fue la reducción en el costo financiero de la deuda pública.

Durante el primer semestre de 2026, este indicador disminuyó 4.8 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior.

La dependencia explicó que este comportamiento obedeció principalmente al efecto favorable de la variación cambiaria sobre los pasivos contratados en moneda extranjera, así como a una estrategia de refinanciamiento implementada por el Gobierno de México.

Dicha estrategia permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y generar ahorros estimados en 111 mil millones de pesos, reduciendo la presión sobre las finanzas públicas en los próximos años.

Deuda pública mantiene tendencia ascendente

Aunque el gobierno federal insiste en que el endeudamiento permanece en niveles sostenibles y comparativamente moderados frente a otras economías de América Latina, las cifras reflejan una tendencia de crecimiento constante en los últimos años.

El incremento de más de 1.25 billones de pesos en el saldo de la deuda respecto al mismo periodo del año anterior confirma que el financiamiento público continúa siendo un elemento relevante para cubrir las necesidades presupuestarias del país.

Con la expectativa de que el SHRFSP alcance 52.3 por ciento del PIB al cierre de 2026, el comportamiento de la deuda pública continuará siendo uno de los principales indicadores que seguirán inversionistas, agencias calificadoras y analistas económicos para evaluar la fortaleza de las finanzas nacionales y la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica.

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