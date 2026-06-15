Laura Itzel Castillo promete seguir el camino iniciado por Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Laura Itzel Castillo Juárez, agradeció el mensaje de Citlalli Hernández Mora en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Laura Itzel Castillo Juárez, agradeció este 15 de junio el mensaje de Citlalli Hernández Mora y afirmó que asume “con compromiso, convicción y responsabilidad” el encargo de encabezar la Secretaría de las Mujeres, según su cuenta de X.

En su respuesta, Castillo sostuvo que es “un honor dar continuidad al camino” que abrió Hernández como primera titular de la dependencia: “Tu liderazgo marcó una etapa histórica; y asumo con compromiso, convicción y responsabilidad este encargo para seguir trabajando por una sociedad más igualitaria, paritaria y con más derechos para todas las mujeres de México”.

PUBLICIDAD

Laura Itzel Castillo dio este mensaje como respuesta a una publicación de Citlalli Hernández, la militante de Morena escribió que “tal como lo anunció hoy nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, la actual presidenta del Senado “asumirá la titularidad” de la Secretaría de las Mujeres.

“No tengo la menor duda de que es una mujer excepcional, que seguirá adelante con todo lo que con mucho esfuerzo hemos sembrado por el bienestar de las mujeres de México y por la erradicación de las violencias”, escribió la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

PUBLICIDAD

La presidenta Sheinbaum anuncia que Laura Itzel Castillo se integra al gabinete como secretaria de las Mujeres

La mandataria adelantó quién ocupará la titularidad de la Secretaría. (Presidencia)

Laura Itzel Castillo asumirá la Secretaría de las Mujeres el próximo 31 de agosto, una vez que concluya el segundo año legislativo, según confirmó la propia senadora en su cuenta de X y anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes 15 de junio.

Sheinbaum adelantó el nombramiento durante La Mañanera del Pueblo. La presidenta dijo: “Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres”.

PUBLICIDAD

Castillo Juárez respondió en sus redes sociales que se siente “muy honrada por la confianza” que la mandataria depositó en ella.

La próxima secretaria de las Mujeres afirmó que pondrá “toda” su energía y su vida en construir una sociedad “paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres”, según el mensaje que difundió en X. También sostuvo que México “fue pionero en los derechos de las mujeres” y que debe mantener el impulso de la agenda feminista de la primera presidenta del país.

PUBLICIDAD

Citlalli Hernández salió de la dependencia el pasado 16 de abril, después de un año y medio en el cargo. Ese movimiento ocurrió mientras crecía la tensión dentro de Morena con sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista.

El plan pendiente incluye salud, fiscalías y atención territorial

La Secretaría de las Mujeres tiene pendientes la estrategia contra el matrimonio forzado y el embarazo infantil, así como acciones frente al machismo y los discursos de odio en entornos digitales. (Cuartoscuro)

Castillo llegará a una dependencia que mantiene pendientes la estrategia contra el matrimonio forzado y el embarazo infantil, así como acciones frente al machismo y los discursos de odio en entornos digitales

PUBLICIDAD

Uno de esos pendientes abarca al menos 30 casos detectados por la Secretaría de Salud federal, en los que niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años tuvieron hijos con hombres de hasta 60 años, según expuso Infobae México en junio de 2025 durante la conferencia matutina de la presidenta. Esos casos se vinculan con matrimonios forzados y abuso sexual infantil, sobre todo en regiones de Chiapas y Guerrero.

En marzo pasado, Hernández Mora dijo a Infobae México que el plan ya estaba listo y que su puesta en marcha estaba prevista para abril. La exsecretaria detalló al medio que el enfoque abarcaría 50 municipios.

PUBLICIDAD

Dicho proyecto contempla la participación de promotoras territoriales, coordinación con el sector salud y las fiscalías estatales, además de la intervención de Centros LIBRE y de la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo Adolescente. El objetivo del plan es fortalecer protocolos de atención en escuelas, clínicas y comunidades de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y CDMX.