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Cinco ejercicios para endurecer el abdomen después de los 40

Estudios recientes destacan movimientos específicos que incrementan la firmeza abdominal en adultos

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Hombre y mujer de mediana edad sonriendo mientras realizan abdominales en colchonetas de yoga azules y moradas sobre un suelo de madera en casa.
Con el enfoque adecuado y ejercicios basados en evidencia, fortalecer el abdomen después de los 40 es posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firmeza abdominal después de los 40 años es una meta alcanzable con el enfoque correcto y ejercicios bien seleccionados.

Diversos estudios recientes han identificado movimientos específicos que resultan especialmente efectivos para aumentar la masa muscular del abdomen y mejorar la estabilidad del core en adultos y personas mayores.

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A continuación, se describen cinco ejercicios concretos con respaldo científico, ideales para fortalecer el abdomen en esta etapa de la vida.

Hollowing abdominal: retracción profunda del abdomen

El hollowing abdominal es un ejercicio dirigido al transverso abdominal, uno de los músculos más profundos del core.

Tal como indica una investigación de la Journal of Physical Therapy Science, este ejercicio consiste en acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas, exhalar y llevar el ombligo hacia la columna sin mover la pelvis ni la espalda. La contracción debe mantenerse durante unos segundos antes de relajar.

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Este movimiento ha demostrado aumentar el área transversal del transverso abdominal, lo que favorece la estabilidad lumbar y la protección frente a molestias en la zona baja de la espalda.

Es ideal para quienes buscan fortalecer el abdomen desde la profundidad sin realizar movimientos bruscos.

Mujer de mediana edad acostada boca arriba en una colchoneta gris, con las rodillas flexionadas y las manos sobre el abdomen, realizando el ejercicio Hollowing.
El hollowing abdominal es un ejercicio dirigido al transverso abdominal, uno de los músculos más profundos del core. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bracing: contracción del abdomen

El bracing es una técnica de activación simultánea de todos los músculos abdominales.

Según la misma fuente, se puede realizar tanto acostado como de pie o sentado, tomando aire y contrayendo el abdomen como si se preparara el cuerpo para un esfuerzo, manteniendo la tensión durante unos segundos.

Este ejercicio genera una co-contracción de los músculos profundos y superficiales del abdomen, logrando un fortalecimiento global del core.

Es especialmente efectivo para mejorar la estabilidad y la fuerza funcional del core.

Mujer con cabello gris y camiseta azul sentada en colchoneta, manos en el abdomen. Fondo blanco con póster sobre técnica de activación abdominal.
El bracing es una técnica de activación simultánea de todos los músculos abdominales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha abdominal con empuje de brazos

Una publicación reciente de la Society of Physical Therapy Science describe una variante de la plancha abdominal en la que, sentado en una silla, la persona se inclina levemente hacia adelante, apoya ambas manos sobre una superficie estable (como una mesa) y empuja hacia abajo mientras exhala.

La postura debe mantenerse durante varios segundos antes de relajar y repetir.

Esta variante incrementa notablemente la activación del transverso abdominal en adultos mayores, superando la efectividad de la simple postura sentada.

Puede realizarse fácilmente en casa y es adecuada para quienes buscan mejorar la fuerza profunda del abdomen sin requerir equipamiento especial.

Mujer con sudadera marrón y leggings grises sentada en una silla de madera. Apoya las manos en una mesa de madera, con la boca fruncida exhalando.
La postura debe mantenerse durante varios segundos antes de relajar y repetir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abdominal cruzado

El abdominal cruzado es un clásico que activa los oblicuos y la musculatura abdominal lateral.

Acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies en el suelo, se colocan las manos detrás de la cabeza.

Se lleva el codo derecho hacia la rodilla izquierda, alternando luego hacia el otro lado, en un movimiento de torsión controlada.

Este ejercicio, destacado en estudios sobre programas personalizados de ejercicio, contribuye a fortalecer los músculos responsables de la flexión y la rotación del core, mejorando la silueta y la estabilidad.

Una mujer de mediana edad con cabello gris realiza un abdominal cruzado sobre una colchoneta gris en una sala de estar, con un sofá y una ventana al fondo.
El abdominal cruzado es un clásico que activa los oblicuos y la musculatura abdominal lateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevación de piernas tumbado

La elevación de piernas es otro ejercicio específico muy recomendado.

Acostado boca arriba, con las manos bajo los glúteos, se elevan ambas piernas extendidas hasta formar un ángulo de 90 grados con el torso y luego se bajan lentamente sin tocar el suelo.

Este movimiento enfoca el trabajo en la zona baja del abdomen y ayuda a tonificar la región central.

Es importante ejecutar el ejercicio despacio y con control, evitando que la espalda baja se despegue del suelo.

Un hombre de mediana edad con cabello gris, acostado boca arriba en una colchoneta de yoga sobre un piso de madera, realiza elevaciones de piernas extendidas.
Este movimiento enfoca el trabajo en la zona baja del abdomen y ayuda a tonificar la región central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios comprobados y pautas de ejecución

La evidencia recogida por la Society of Physical Therapy Science y BMC Public Health confirma que estos ejercicios, realizados de manera regular y con la técnica adecuada, incrementan el grosor muscular del abdomen y mejoran la función física general.

El hollowing activa el transverso abdominal en profundidad; el bracing fortalece todo el core; la plancha con empuje de brazos potencia la contracción profunda; y los abdominales cruzados y elevaciones de piernas completan el trabajo sobre los músculos más superficiales.

Para endurecer el abdomen después de los 40 años, la clave está en ejecutar estos movimientos con constancia, adaptando la dificultad a la capacidad individual y priorizando la calidad del gesto por encima del número de repeticiones.

Así, se potencia la salud, la postura y la funcionalidad del core a cualquier edad.

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