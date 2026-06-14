Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el pago de junio

Aunque aún no se ha publicado el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez para el periodo mayo-junio, ya existe una previsión sobre cuáles beneficiarios serán los primeros en recibir el depósito. (Gobierno de México)

Aunque aún no se ha publicado el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez para el periodo mayo-junio, ya existe una previsión sobre cuáles beneficiarios serán los primeros en recibir el depósito.

La política forma parte de los Programas para el Bienestar promovidos por el Gobierno de México y está dirigida a todas las personas que estudian el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna institución pública.

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En 2026, el apoyo económico de 1.900 pesos se entrega cada dos meses a los participantes, utilizando la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la distribución sigue un orden basado en la letra inicial de la CURP de cada titular.

¿Quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el pago de la Beca Benito Juárez?

Tomando en cuenta dispersiones pasadas, se espera que los primeros beneficiarios en recibir el pago de la Beca Benito Juárez sean aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras A y B.

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Por otra parte, cabe indicar que los depósitos de la Beca Rita Cetina ya terminaron, estos se llevaron a cabo del 1 al 12 de junio.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez

Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.

Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 18 de junio apellidos con iniciales G.

Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.

Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.

Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

El Buscador de Estatus permite consultar el saldo accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ e ingresando la CURP. También se puede llamar al 800 900 2000 y proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta para recibir información sobre el pago.

Otra opción consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada, además de utilizar los cajeros automáticos del mismo banco para realizar la consulta.

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Cobertura e impacto social del programa

El efecto de las Becas para el Bienestar aparece como decisivo para asegurar el acceso a la educación en México durante los años venideros. Al cierre de 2025, la cantidad de beneficiarios de los tres principales apoyos educativos sumó 13 millones, mientras que la inversión total superó los 128,000 millones de pesos.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

De ese universo, más de ocho millones de estudiantes recibieron la Beca Rita Cetina y otros cuatro millones fueron respaldados por la Beca Benito Juárez. Además, más de 40,000 jóvenes participaron en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

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La proyección para 2026 consolida a estos apoyos como parte esencial del sistema educativo nacional, con el propósito de que todos los niños, niñas y jóvenes mexicanos permanezcan dentro de las aulas.