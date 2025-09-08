Sheinbaum responde a Esteban Villegas, gobernador de Durango, quien se dijo “claudista”

El gobernador afirmó que se identifica como 'Claudista' a pesar de ser del PRI (Presidencia)

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el comentario del gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, al autodenominarse “claudista”.

Esta declaración surgió luego de que la presidenta de México visitara el estado de Durango como parte de su gira nacional el pasado 6 de septiembre.

“Presidenta, rn Durango la queremos, tiene amigos, siéntase como con su familia. A pesar de que no somos del mismo partido yo me identifico con usted y soy ´claudista´, que no se les olvide", declaró el gobernador.

¿Cuál fue la respuesta de Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó este episodio durante la mañanera de este lunes (Gobierno de México

“Fíjense que sí llama la atención”, declaró Sheinbaum Pardo, además de mencionar la contradicción entre el comentario del gonbernador de Durango y las recientes acciones del presidente de su partido, Alito Moreno.

El presidente del PRI acudió a Washington hace algunos días para reunirse con actores políticos y diplomáticos con el objetivo de evitar que en México se establezca una “narcodictadura terrorista y comunista”.

“Esta actitud tan violenta, haga declaraciones y hable mal del gobierno de México. Vaya a EEUU a pedir la intervención de Estados Unidos en México... más vendepatrias no puede haber”, declaró la mandataria.

“En cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación... con el gobernador de Durango y Coahuila hay relación institucional, coolaboración, coordianción”, agregó.

La presidenta agradeció las palabras del gobernador de Durango, así como el respaldo expresado por Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, quien durante una conferencia celebró a Sheinbaum y exclamó: “¡Que viva la presidenta!”

Además, destacó que también tenía buena relación con las gobernadoras de Aguascalientes y Guanajuato, Teresa Jiménez y Libia Denisse.