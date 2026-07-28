Falla en juego mecánico obliga a rescatar a 12 personas durante la clausura de la Feria de Chalco

Equipos de emergencia desplegaron un operativo especializado para bajar uno a uno a los ocupantes del juego afectado por una falla.

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Momentos de tensión se vivieron en la Feria de Chalco 2026, en el Estado de México, luego de que un juego mecánico sufriera un desperfecto mientras operaba y dejara suspendidos en las alturas a 12 visitantes. La emergencia movilizó a cuerpos de auxilio municipales, quienes trabajaron durante más de una hora para poner a salvo a todos los ocupantes sin que se registraran personas lesionadas.

El incidente ocurrió la tarde del domingo, en el último día de actividades de la tradicional celebración dedicada a Santiago Apóstol, cuando decenas de familias disfrutaban de las atracciones instaladas en el recinto ferial. La falla tomó por sorpresa tanto a los usuarios del juego como a quienes observaban desde tierra, generando momentos de incertidumbre entre los asistentes.

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Tras recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública del municipio acudieron de inmediato para implementar un operativo de rescate. Debido a la altura en la que quedaron detenidos los pasajeros y a las condiciones del mecanismo, las maniobras debieron realizarse con extrema precaución para evitar cualquier riesgo adicional.

El Gobierno municipal ordenó detener la operación del juego mecánico hasta concluir las inspecciones que determinarán si puede volver a funcionar.

Las labores se extendieron durante aproximadamente una hora con 25 minutos. En ese tiempo, los equipos de emergencia desarrollaron un procedimiento técnico para descender a cada una de las personas atrapadas hasta llevarlas nuevamente a tierra firme. Finalmente, las 12 fueron rescatadas sanas y salvas.

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De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales, el desperfecto se originó por una interrupción inesperada en el sistema de funcionamiento del juego mecánico, situación que provocó que la estructura quedara inmóvil cuando la atracción estaba en operación.

Aunque el incidente no dejó personas heridas, los minutos de espera generaron momentos de angustia entre los ocupantes. Al menos dos de ellos recibieron atención médica en el lugar debido a crisis nerviosa ocasionada por el tiempo que permanecieron suspendidos.

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Una vez controlada la emergencia, el Gobierno de Chalco ordenó suspender de manera inmediata el funcionamiento del juego involucrado. La atracción permanecerá fuera de servicio mientras especialistas realizan una revisión completa para determinar qué originó la falla y verificar que el equipo cumpla con todas las condiciones necesarias para operar de forma segura.

Las autoridades señalaron que ninguna atracción podrá volver a ponerse en funcionamiento si no acredita las inspecciones correspondientes, pues la prioridad será garantizar la seguridad de los visitantes en futuros eventos.

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El incidente ocurrió durante el cierre de los festejos de Santiago Apóstol. Dos personas requirieron atención médica por crisis nerviosa.

El percance coincidió con la jornada de clausura de la Feria de Chalco 2026, por lo que, al concluir las actividades programadas, comenzó también el desmontaje de los juegos mecánicos y el retiro del personal encargado de las atracciones.

Pese al susto que vivieron los asistentes, el saldo final fue favorable gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, quienes evitaron que el incidente tuviera consecuencias mayores.

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Ahora serán las investigaciones técnicas las que determinen si el desperfecto obedeció a una falla mecánica, un problema eléctrico o algún otro factor relacionado con el funcionamiento del equipo. Mientras tanto, el juego permanecerá inhabilitado y bajo supervisión hasta que existan garantías suficientes de que puede operar sin representar un riesgo para la población.

El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de las inspecciones preventivas y del mantenimiento constante de las atracciones mecánicas instaladas en ferias y festividades, especialmente en eventos que reúnen a miles de personas. Asimismo, destacó la coordinación entre las corporaciones de emergencia, cuya intervención permitió resolver la situación sin víctimas y devolver la tranquilidad a quienes acudieron a disfrutar del último día de la tradicional feria mexiquense.

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