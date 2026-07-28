México
Agregar Infobae enGoogle

Lobo mexicano regresa a Durango tras 40 años en peligro de extinción: así fue como científicos lograron su conservación

Su conservación fue gracias a un programa binacional de recuperación genética de esta emblemática especie

(Crédito: Semanart)
(Crédito: Semanart)
Guardar

El lobo mexicano reaparece en los bosques de Durango después de 40 años de estar en peligro de extinción, gracias a un programa científico que combinó genética, acuerdos con comunidades y manejo del hábitat. La especie, que llegó a un punto crítico de peligro por cacería, envenenamiento y la falta de leyes ambientales, ahora cuenta con poblaciones que sobreviven tanto bajo resguardo como en libertad.

En la actualidad, se estima que existen cerca de 350 lobos protegidos y una cifra similar en vida silvestre. Este avance es producto de la colaboración entre especialistas y ejidos, que tras varios años de negociaciones aceptaron participar en la reintegración del depredador a su territorio.

PUBLICIDAD

Recuperación de la especie gracias a un plan de restauración genética

En la conferencia La investigación en ecología y conservación en la academia de la UAM: el proyecto de largo plazo del lobo en México, el doctor Jorge Ignacio Servín Martínez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) compartió la historia de esta emblemática especie que en algún punto de la historia, habitó desde Alaska hasta Oaxaca.

Su conservación fue gracias a un programa binacional de recuperación genética del lobo mexicano que arrancó con la identificación de siete ejemplares fundadores capturados en Durango y Chihuahua en la década de 1970. Estos animales formaron la base de toda la población bajo manejo humano, pues la especie había desaparecido prácticamente de su hábitat natural por la persecución, el uso de veneno y la destrucción de su territorio.

PUBLICIDAD

Los científicos establecieron bancos de germoplasma y recopilaron información detallada sobre el perfil genético de cada lobo, lo que permitió diseñar estrategias específicas para conservar la mayor diversidad posible.

La reproducción asistida y las cruzas planificadas fueron piezas clave del proceso. A partir del análisis genético, el equipo seleccionó cuidadosamente a los ejemplares con linajes escasos para reproducirlos y evitar la consanguinidad. Esta técnica ayudó a mantener la variabilidad y a fortalecer las características necesarias para la adaptación y supervivencia en libertad. El uso de bancos de germoplasma permitió conservar material genético valioso y respaldar la continuidad del programa en caso de emergencias o pérdida de individuos.

Con este enfoque, el proyecto logró no solo aumentar el número de lobos disponibles para la reintroducción, sino también preservar la calidad genética de la población.

Reintegración del lobo mexicano a bosques de Durango

La reintegración del lobo mexicano a los bosques de Durango se realizó en fases, con énfasis en la adaptación de los ejemplares y la colaboración con las comunidades dueñas de los terrenos.

El equipo científico inició el proceso instalando recintos especiales de preliberación, donde los lobos permanecieron bajo observación y recibieron presas vivas, como pecaríes y venados cola blanca, para reactivar sus comportamientos de caza y fomentar la autosuficiencia en vida silvestre.

Simultáneamente, los responsables del proyecto sostuvieron un diálogo permanente con ejidos y propietarios legales de la tierra, quienes en un principio rechazaron la presencia del depredador por temor a afectaciones en la ganadería. Por ejemplo, una comunidad se negó durante quince años, sin embargo, tras varias negociaciones, finalmente aceptó participar y autorizó la construcción de los recintos necesarios, así como la liberación de los primeros ejemplares.

Al momento de la liberación, los lobos fueron equipados con collares satelitales capaces de registrar seis ubicaciones diarias. Este monitoreo permite dar seguimiento a los movimientos de los animales, documentar su adaptación y aportar pruebas en caso de denuncias por ataques a ganado.

Temas Relacionados

UAMlobo mexicanoEstados UnidosMedio Ambienteanimales en peligro de extinciónDurangomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cynthia Rodríguez presume su baby bump tras anunciar su segundo embarazo con Carlos Rivera

La conductora compartió nuevas imágenes de esta etapa familiar después de revelar junto a su esposo que esperan a su segunda hija

Cynthia Rodríguez presume su baby bump tras anunciar su segundo embarazo con Carlos Rivera

Profepa ya atiende derrame de químico por descarrilamiento de tren en Sonora, afirma Sheinbaum

La Comisión Nacional del Agua tomó muestras de agua y del suelo para identificar posibles impactos ambientales

Profepa ya atiende derrame de químico por descarrilamiento de tren en Sonora, afirma Sheinbaum

El Viceroy obtiene 90 días más para negociar con el gobierno de EEUU

El ex líder del Cártel de Juárez, en una audiencia llevada a cabo este martes, mantuvo su renuncia a un juicio rápido mientras su defensa continúa en conversaciones

El Viceroy obtiene 90 días más para negociar con el gobierno de EEUU

Morena pide unidad tras filtración de video donde Bonilla amenaza a Marina del Pilar: “Que todo el mundo se serene”

Ariadna Montiel pide unidad entre tras un video filtrado con amenazas, mientras crece la tensión en Baja California

Morena pide unidad tras filtración de video donde Bonilla amenaza a Marina del Pilar: “Que todo el mundo se serene”

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

La tercera fecha del campeonato tendrá disponibles 6 partidos por televisión gratuita

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Viceroy obtiene 90 días más para negociar con el gobierno de EEUU

El Viceroy obtiene 90 días más para negociar con el gobierno de EEUU

Los Cabrera: el grupo clave en la resistencia de Los Mayos contra el CJNG en el centro-norte de México

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja un agresor abatido en Chihuahua

El camino criminal de “El Gordo Frank”: expansión y control del CJNG en Veracruz

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Asesinan al músico Sergio Padilla en Ecatepec; su nieto pide justicia

Asesinan al músico Sergio Padilla en Ecatepec; su nieto pide justicia

Este sería el orden de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 según la supuesta lista filtrada

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Yahir inconforme por no tener ropa interior pero en redes celebran

Lista completa de los emojis de cada habitante en La Casa de los Famosos México para poder votar por ellos

El doloroso reclamo que Osamu Menéndez le hizo a Mauro tras verlo muerto en Barbados: “¿Por qué fuiste tan irresponsable?”

DEPORTES

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

¡Van por el oro! Matías Grande y Alejandra Valencia avanzan a la final de tiro con arco en Santo Domingo 2026

Leyenda de Plata 2026 del CMLL: así será la cartelera que reunirá a estrellas por campeonatos mundiales y nacionales

¿Un nuevo mexicano en la F1? Noel León revela que existe una oportunidad para llegar a la máxima categoría

México brilla con dos medallas de oro en Gimnasia Trampolín dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026