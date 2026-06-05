Proyectos turísticos en Mahahual no se cancelan, solo cambian de enfoque: Sheinbaum anuncia decreto para priorizar ecoturismo

(Diseño de Jesús Avilés intervenido con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmará un decreto para que los megaproyectos turísticos en Mahahual ahora tengan, de manera obligatoria, un enfoque ecológico, es decir, los proyectos que se desarrollen en la zona deberán ser únicamente ecoturísticos.

“El objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo“, anunció durante su conferencia de prensa del viernes 5 de junio la mandataria.

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Esto significa que el gobierno federal no cancelará los proyectos turísticos en Mahahual, sino que cambiará su enfoque para privilegiar el turismo ecológico y la protección ambiental, en colaboración con autoridades estatales, municipales y representantes de la comunidad.

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