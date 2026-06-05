México

Proyectos turísticos en Mahahual no se cancelan, solo cambian de enfoque: Sheinbaum anuncia decreto para priorizar ecoturismo

La mandataria destacó que la zona debe ser protegida pero también debe considerarse a las comunidades

Guardar
Google icon
Retrato de una funcionaria gesticulando, superpuesto sobre un mapa de México y fotos de personas. En el fondo, un texto ilegible y una criatura mítica.
(Diseño de Jesús Avilés intervenido con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmará un decreto para que los megaproyectos turísticos en Mahahual ahora tengan, de manera obligatoria, un enfoque ecológico, es decir, los proyectos que se desarrollen en la zona deberán ser únicamente ecoturísticos.

“El objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo“, anunció durante su conferencia de prensa del viernes 5 de junio la mandataria.

PUBLICIDAD

Esto significa que el gobierno federal no cancelará los proyectos turísticos en Mahahual, sino que cambiará su enfoque para privilegiar el turismo ecológico y la protección ambiental, en colaboración con autoridades estatales, municipales y representantes de la comunidad.

En desarrollo

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAlicia BárcenasSemarnatMahahualQuintana RooTurismoecologíaMedio Ambientemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de junio? Se implementa marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de junio? Se implementa marcha lenta por lluvias

Otra periodista en riesgo, esta vez en Sinaloa: organizaciones denuncian campañas de desprestigio contra comunicadores

A través de portales en redes sociales, al menos dos periodistas han sido acusados, sin pruebas ni fundamentos, de vínculos con el crimen organizado

Otra periodista en riesgo, esta vez en Sinaloa: organizaciones denuncian campañas de desprestigio contra comunicadores

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 5 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 5 de junio

El peligro oculto del hígado graso: así destruye tu cuerpo en silencio

Esta enfermedad puede tardar mucho en mostrar síntomas y, cuando aparecen, la lesión ya puede ser irreversible

El peligro oculto del hígado graso: así destruye tu cuerpo en silencio

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Los Cuinis son una organización criminal que se encarga de la parte financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Operación Enjambre destapa red familiar en Yecapixtla: uno fue detenido y otro continúa como alcalde con denuncias por el control del agua

Policías de Ecatepec reciben 50 años de cárcel por secuestro exprés: exigieron 50 mil pesos para liberar a su víctima

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Sentencian a mexicano líder de una banda local ligada al CJNG en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Arlette Garibay destapa el motivo por el que los testigos del caso Stanley habrían hablado hasta ahora

Arlette Garibay destapa el motivo por el que los testigos del caso Stanley habrían hablado hasta ahora

Mario Bezares tras ver el nuevo documental que lo deslinda del crimen de Paco Stanley: “Fuimos víctimas de un sistema”

Kaia Lana y el mensaje de ‘Crónica de un desamor anunciado’: “Salte cuando aún estás a tiempo”

Tensión, nervios y una despedida inesperada: qué pasó en el último programa de Paco Stanley

Paco Stanley: el documental que revela quién dio la orden de matarlo y dónde verlo

DEPORTES

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Mexicana que llegan en mejor momento al Mundial 2026?

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Mexicana que llegan en mejor momento al Mundial 2026?

Mundial 2026 y salud mental: que le hace la euforia colectiva al bienestar según los especialistas

Mundial 2026: Javier Aguirre revela si ya tiene el once titular de México ante Sudáfrica

Comunidades extranjeras en México: aficionados de Colombia, Panamá y Corea disfrutan del Mundial 2026 en la CDMX

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?