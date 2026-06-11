Así celebró Claudia Sheinbaum el primer gol de la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026

Sheinbaum celebró el primer gol de la Selección Mexicana junto con Clara Brugada. | Presidencia

Entre gritos, saltos y aplausos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el primer gol de la Selección Mexicana durante el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizó en el Estadio Ciudad de México.

La mandataria vio el primer partido junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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La Selección Mexicana metió su primer gol en el minuto ocho del partido, siendo este su segundo intento de anotación.

En ese momento, la presidenta se levantó de un salto de su asiento, al igual que la mandataria capitalina, los funcionarios que la acompañan y las decenas de aficionados que la acompañan.

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En un video publicado por Brugada, se ve a ambas gritar ¡Goool!, viendo hacia los demás asistentes, para después abarazarse entre ellas y posteriormente ondear una bandera de México.

“¡Gooooool de México! Que se sienta la emoción en cada rincón de la ciudad", se lee en la publicación.

Claudia Sheinbaum y un grupo de personas celebran el primer gol de la Selección Nacional de México en el partido inaugural del Mundial 2026. Los asistentes visten prendas verdes y agitan banderas nacionales bajo una carpa. Se observan exclamaciones y gestos de entusiasmo. Esto es una cobertura de evento.

Durante el partido, Sheinbaum Pardo estuvo tomándose fotografías con la jefa de Gobierno, así como con los asistentes.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre México y Sudáfrica. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Aunque en días previos, la presidenta mencionó que podría ver el partido en el Fan Fest del Zócalo o en Palacio Nacional, esto último ante la incertidumbre entorno a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), finalmente eligió una de las 18 sedes gratuitas habilitadas por el gobierno capitalino para presenciar el inicio del torneo.

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En redes sociales se difundieron videos donde Sheinbaum y Brugada saludaron a asistentes y ocuparon la primera fila durante el espectáculo musical previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La presidenta grabó un video mostrando el ambiente en el deportivo antes del inicio del encuentro.

Sheinbaum vió la inauguración del Mundial en el Deportivo Hermanos Galeana. | X- Clara Brugada / Ana María Lomelí

¿Por qué Sheinbaum no asistió a la inauguración del Estadio Ciudad de México?

Sheinbaum no asistió al estadio porque decidió regalar el boleto que la FIFA le había proporcionado.

Desde marzo, la presidenta lanzó una convocatoria dirigida a mujeres mexicanas de entre 16 y 25 años para concursar por el boleto 0001.

Yolett Cervantes, originaria de Veracruz y de raíces indígenas, ganó el concurso y asistió en representación de las participantes.

El gobierno federal distribuyó cerca de 500 boletos entre ciudadanos involucrados en actividades deportivas y adultos mayores, sin destinar ninguno a funcionarios públicos.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum deseó éxito a la Selección Mexicana y destacó la coordinación entre los gobiernos federal y local para el desarrollo del evento.

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También se mencionó que una niña mexicana, Estrella, sería la encargada de lanzar el volado en el partido inaugural.

Además, 200 jóvenes muralistas recibieron boletos por su participación en la jornada de murales mundialistas.