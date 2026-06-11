México

Publican PDF con fichas de personas desaparecidas en México, piden que ciudadanos se sumen a protestas en Mundial 2026

Se trata de una propuesta de colectivos que se dedica a tejer redes de las personas desaparecidas y colocarlas en puntos estratégicos de la CDMX

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FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

La celebración del Mundial 2026 no solo despertó movilizaciones de la afición mexicana que celebró la organización de este evento deportivo en el país, sino también a los colectivos y activistas de búsqueda de personas desaparecidas, quien llevan años exigiendo justicia.

En el marco de la organización para la justa mundialista, de la que México es sede —junto con Estados Unidos y Canadá—, surgieron distintas inconformidades sociales que no son para nada nuevas, pero sí supieron aprovecharon el foco mundialista para manifestarse y visibilizar sus causas.

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Entre las principales exigencias están las de las madres buscadoras. En ese contexto, han organizado desde hace semanas distintas actividades para protestar en contra de las acciones del gobierno sobre el Mundial: sí invierte tiempo y recursos en ello, pero no en apoyarlas en su búsqueda. Destaca la pega de fichas e intervención de tarjetas mundialistas con imágenes de las personas desaparecidas, que en México suman más de 133 mil.

En ese contexto, la colectiva Hilos lanzó un archivo en PDF que contiene fotografías y datos de más de dos mil personas, para que cada ciudadano pueda portar y compartir estos documentos durante las movilizaciones.

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Las fichas reunidas en archivos descargables pueden imprimirse en hojas tamaño carta, ocho por página, y están diseñadas para facilitar su portabilidad, de modo que cualquier persona pueda llevarlas en el bolsillo y pegarlas en espacios públicos.

(Captura de pantalla de los archivos PDF)
(Captura de pantalla del portal web de Colectiva Hilos)

Las familias y colectivos que se dedican a realizar tejido de red en la Ciudad de México y barrios como Coyoacán, como parte de una iniciativa para visibilizar su lucha, utilizan estas fichas para colgarlas entrelazadas con rafia roja, en lugares de tránsito. En eso consiste el tejido.

Este método busca mantener la presencia de los ausentes en la vida pública, mientras la crisis de desapariciones alcanza más de 133 mil casos a nivel nacional. El uso de fichas impresas sigue siendo una herramienta esencial. Aunque la difusión digital es útil en las primeras horas, la impresión y el reparto manual garantizan que la información llegue a personas sin acceso a internet y a quienes transitan por calles y plazas.

Instrucciones para sumar nuevas fichas y descargar archivos

La iniciativa pone a disposición de la ciudadanía una carpeta que se encuentra en este link: https://colectivahilos.com/descarga-y-teje-las-fichas-de-la-glorieta-de-las-desparecidas-en-cdmx/

Incluye doce archivos PDF, cada uno con decenas de perfiles, una hoja de cálculo con los nombres y un archivo de texto con instrucciones detalladas para sumar nuevos casos al sistema. Se requieren conocimientos básicos de manejo de carpetas y el uso de la Terminal en sistemas Mac, sin embargo, es posible editar cada archivo en PDF.

La carpeta descargable permite que cualquier persona pueda replicar el sistema en su comunidad, difundir las fichas y seguir sumando esfuerzos a la búsqueda.

(Captura de pantalla del portal web de Colectiva Hilos)
(Captura de pantalla de los archivos PDF)

Protestas y visibilidad en el Mundial 2026

El movimiento de madres buscadoras y familiares ha intensificado sus acciones en la víspera del Mundial 2026. En manifestaciones recientes, cientos de activistas colocaron fichas de búsqueda en puntos emblemáticos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia y la avenida Reforma, y en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde se celebrará el partido inaugural.

Las protestas se han replicado en sedes deportivas como el Estadio Nemesio Diez de Toluca, donde el asfalto y los muros se cubrieron con retratos y fichas de desaparecidos, con mensajes como: “México campeón en desaparición” y “Primero los 133 mil desaparecidos, después sus partidos”.

Mientras la atención internacional se concentra en la fiesta futbolística, el reclamo de justicia y la memoria de los ausentes se hace visible en la vía pública. La campaña de fichas impresas y la convocatoria a protestas durante el Mundial buscan que la exigencia por la verdad y la justicia no quede relegada ante los festejos deportivos. El objetivo es que la memoria de los desaparecidos permanezca en la agenda pública y que más ciudadanos se sumen a la red de apoyo.

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