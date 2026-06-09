Con 70 agentes de la Guardia Nacional garantizarán seguridad en Teotihuacán tras ataque armado: comerciantes acusan baja de turismo

El ataque armado dejó como saldo una canadiense muerta y 13 personas lesionadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego del ataque armado del pasado 20 de abril, cometido en la Pirámide de la Luna por Julio César Jasso al estar influenciado por la masacre de Columbine, Estados Unidos, la zona Arqueológica de Teotihuacán reforzó los filtros de seguridad para evitar que nuevos hechos violentos se cometan al interior del recinto ceremonial.

A casi dos meses de los hechos, comerciantes del lugar señalan que la afluencia de turistas se vio afectada desde la agresión que dejó como saldo una canadiense muerta y 13 personas lesionadas, esto pese al reforzamiento de la seguridad.

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Al respecto, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, detalló en conferencia de prensa que las medidas implementadas incluyeron el despliegue de 70 elementos de la Guardia Nacional (GN) de manera permanente.

Foto: Ale Huitron/Infobae México

Dichos agentes se encuentran en el polígono protegido haciendo rondines, en las puertas de acceso al recinto y también llevarán a cabo recorridos de vigilancia al interior del sitio arqueológico con el objetivo de prevenir agresiones.

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Además de los militares, en el sitio se cuenta con 69 custodios especializados del INAH que se encargan de cuidar el patrimonio y de las situaciones que se generan al interior, así como de 20 elementos de la policía auxiliar.

Arcos de seguridad y detectores de metales: así es el ingreso a la zona Arqueológica tras el ataque

Vigilantes revisan pertenencias de los turistas para evitar que entren con artículos no permitidos, (Infobae México)

Las medidas también incluyen la colocación de arcos de seguridad en las cinco puertas de acceso, las cuales cuentan con al menos dos detectores de metales en cada una.

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En una visita realizada este lunes por Infobae México en la zona Arqueológica, se pudo comprobar que al menos dos elementos de la Guardia Nacional se encuentran revisando las mochilas y bolsas de los visitantes, a quienes piden las abran para observar su interior.

Antes de pasar por los arcos, los agentes solicitan que dejen sus pertenencias en unas pequeñas cajas y luego pasen por debajo de los detectores. Además, un policía los esperaba con una paleta detectora de metales para reforzar la inspección; sin embargo, fue luego de varios minutos que comenzó a hacerlo porque en un primer momento no se le observó en el sitio.

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Comerciantes acusan baja afluencia de turistas, autoridades lo niegan

En entrevista con Infobae señaló que ha bajado el número de turistas desde la pandemia. (Infobae México)

En el recinto, un grupo de cinco comerciantes de distintas zonas, y quienes solicitaron el anonimato, afirmaron a esta casa editorial que la afluencia de turistas ha disminuido desde el ataque armado del pasado 20 de abril.

Aunque algunos dicen que la temporada baja ya tenía unos meses antes de haber comenzado, todos coincidieron en que la agresión cometida en la Pirámide de la Luna provocó una diminución en las visitas.

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Una mujer comerciante, refirió que hay días en los que varios de ellos no tienen ninguna venta, cuando lo cotidiano es que todos tengan alguna compra: “Siempre había olas de gente, tú lo puedes ver, ahorita ni siquiera se están utilizando los dos arcos de seguridad porque no se necesitan”, señaló.

Las autoridades también negaron que la Pirámide de la Luna sufriera daños por el ataque armado. Foto: Ale Huitron/ Infobae México

Durante la conferencia de prensa ofrecida para presentar la remodelación de la zona Arqueológica, la titular de la Secretaría de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, negó que exista una disminución en las visitas.

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“De hecho algo que medimos inmediatamente después de los lamentables hechos era esa fluctuación, y al tercer día que abrimos ya teníamos recuperado la misma afluencia normal. Eran 4 mil, se reguló igualito”, explicó.

Antonio Huitron Santoyo, coordinador nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aseguró que este fenómeno se debe a las temporadas de más y menos visitas del año, ya que actualmente se encontrarían en una baja afluencia.

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Visitas de 2025 fueron de 1 millón 800 mil: el 40% eran extranjeros

La titular de la Secretaría de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, y otras autoridades participantes en la renovación de la zona Arqueológica. Foto: Ale Huitron/ Infobae México

“El comportamiento de la visita en Teotihuacán se da por temporadas, de tal suerte que hay momentos en el año en donde tenemos picos muy altos, como se han señalado 6 mil o 7 mil personas en un día, lo que nos lleva a que en esta temporada, que es después de la del equinoccio de primavera y antes del verano, la visitación pública disminuye de manera natural, sobre todo en los visitantes nacionales. Y, más o menos los extranjeros se mantienen estables teniendo picos de visita”, comentó.

Respecto al inicio del Mundial de Futbol 2026, las autoridades detallaron que se tiene una proyección de incremento en las visitas de entre 32 y 35 por ciento en el recinto ceremonial, por lo que serán estas mismas medidas de seguridad con las que buscarán garantizar la tranquilidad de los turistas que acudan a la zona Arqueológica.

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