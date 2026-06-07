Hombre dispara contra policías en Mexicali tras intento de revisión y logra escapar

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Autoridades de Baja California desplegaron un operativo de búsqueda luego de que un hombre disparó contra agentes de la Policía Municipal de Mexicali durante una intervención realizada la madrugada de este domingo. El responsable logró escapar y el vehículo que presuntamente utilizó fue localizado abandonado horas después.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la mañana sobre la carretera a Tijuana, cuando elementos municipales marcaron el alto al conductor de un automóvil para una revisión.

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La intervención derivó en una agresión armada contra los agentes, quienes fueron atacados a disparos por el conductor. Ningún policía ni civil resultó lesionado durante el incidente, según la información difundida por las autoridades.

Tras la agresión se activó un operativo de localización en distintos puntos de Mexicali, con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

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Las corporaciones desplegaron recorridos de búsqueda para ubicar al responsable, quien fue descrito como un hombre que vestía pantalón de mezclilla gris y camisa negra al momento de los hechos.

Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades localizaron el automóvil presuntamente involucrado en la agresión. Se trata de un Ford Focus color gris, modelo aproximado 2010, con placas AVZ942A, que fue encontrado abandonado en un terreno baldío de la zona de Virreyes.

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El vehículo quedó asegurado para las diligencias correspondientes y será analizado como parte de la investigación abierta tras el ataque contra los agentes municipales.

Pese al despliegue coordinado de fuerzas municipales, estatales y federales, el conductor no había sido localizado hasta el cierre del operativo. Las autoridades continuaban con las investigaciones para establecer su identidad y determinar las circunstancias que rodearon la agresión armada registrada durante la madrugada en Mexicali.

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Agresiones contra policías han generado operativos recientes en Mexicali

La agresión registrada durante la madrugada de este domingo se suma a otros hechos recientes en los que elementos de corporaciones de seguridad han sido blanco de ataques en Mexicali, lo que ha derivado en movilizaciones de fuerzas municipales, estatales y federales.

En abril pasado, un operativo de gran escala fue desplegado en la colonia Carranza luego de una agresión contra una agente de la Policía Municipal y un posterior ataque armado contra una estación policial de la zona. En aquella ocasión participaron más de 20 unidades de distintas corporaciones para resguardar el área e investigar los hechos.

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Semanas antes, en marzo de 2026, un agente de la Policía Municipal fue atacado a balazos cuando se dirigía a su domicilio tras concluir su jornada laboral. De acuerdo con las autoridades, se trató de una agresión directa perpetrada por hombres armados que dispararon contra el oficial desde otro vehículo. El elemento resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica, mientras se desplegó un operativo para localizar a los responsables.