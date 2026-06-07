México

Hombre dispara contra policías en Mexicali tras intento de revisión y logra escapar

El conductor abrió fuego contra agentes municipales que le marcaron el alto durante la madrugada; un operativo conjunto permitió localizar el vehículo abandonado, pero el responsable no fue detenido

Guardar
Google icon
(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Autoridades de Baja California desplegaron un operativo de búsqueda luego de que un hombre disparó contra agentes de la Policía Municipal de Mexicali durante una intervención realizada la madrugada de este domingo. El responsable logró escapar y el vehículo que presuntamente utilizó fue localizado abandonado horas después.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la mañana sobre la carretera a Tijuana, cuando elementos municipales marcaron el alto al conductor de un automóvil para una revisión.

PUBLICIDAD

La intervención derivó en una agresión armada contra los agentes, quienes fueron atacados a disparos por el conductor. Ningún policía ni civil resultó lesionado durante el incidente, según la información difundida por las autoridades.

Tras la agresión se activó un operativo de localización en distintos puntos de Mexicali, con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

PUBLICIDAD

Las corporaciones desplegaron recorridos de búsqueda para ubicar al responsable, quien fue descrito como un hombre que vestía pantalón de mezclilla gris y camisa negra al momento de los hechos.

Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades localizaron el automóvil presuntamente involucrado en la agresión. Se trata de un Ford Focus color gris, modelo aproximado 2010, con placas AVZ942A, que fue encontrado abandonado en un terreno baldío de la zona de Virreyes.

El vehículo quedó asegurado para las diligencias correspondientes y será analizado como parte de la investigación abierta tras el ataque contra los agentes municipales.

Pese al despliegue coordinado de fuerzas municipales, estatales y federales, el conductor no había sido localizado hasta el cierre del operativo. Las autoridades continuaban con las investigaciones para establecer su identidad y determinar las circunstancias que rodearon la agresión armada registrada durante la madrugada en Mexicali.

Agresiones contra policías han generado operativos recientes en Mexicali

La agresión registrada durante la madrugada de este domingo se suma a otros hechos recientes en los que elementos de corporaciones de seguridad han sido blanco de ataques en Mexicali, lo que ha derivado en movilizaciones de fuerzas municipales, estatales y federales.

En abril pasado, un operativo de gran escala fue desplegado en la colonia Carranza luego de una agresión contra una agente de la Policía Municipal y un posterior ataque armado contra una estación policial de la zona. En aquella ocasión participaron más de 20 unidades de distintas corporaciones para resguardar el área e investigar los hechos.

Semanas antes, en marzo de 2026, un agente de la Policía Municipal fue atacado a balazos cuando se dirigía a su domicilio tras concluir su jornada laboral. De acuerdo con las autoridades, se trató de una agresión directa perpetrada por hombres armados que dispararon contra el oficial desde otro vehículo. El elemento resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica, mientras se desplegó un operativo para localizar a los responsables.

Temas Relacionados

MexicaliBaja CaliforniaAtaque armadoOperativomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

El empate entre Sudáfrica y Jamaica en el Estadio Hidalgo dejó a los aficionados con expectativas renovadas sobre la próxima inauguración del Mundial

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

Por qué comer gelatina después de los 40 podría cambiarte la vida: el secreto para potenciar sus beneficios en mujeres

Incorporar gelatina en la dieta diaria puede marcar una diferencia concreta en la movilidad y el bienestar

Por qué comer gelatina después de los 40 podría cambiarte la vida: el secreto para potenciar sus beneficios en mujeres

Juicio de amparo en caso Vanguardia desata polémica: denuncian omisiones, retrasos judiciales y hostigamiento

El consorcio periodístico de Coahuila sostiene que un tribunal federal ignoró una disposición clave de la Ley de Amparo al resolver un recurso relacionado con el embargo de una de sus empresas

Juicio de amparo en caso Vanguardia desata polémica: denuncian omisiones, retrasos judiciales y hostigamiento

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

En el sitio también se localizó una camioneta con reporte de robo

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

GPO suspende operaciones en Topolobampo tras bloqueo de activistas en planta de fertilizantes

Integrantes del colectivo ¡Aquí No! bloquearon el acceso e ingresaron a las instalaciones de Proman GPO

GPO suspende operaciones en Topolobampo tras bloqueo de activistas en planta de fertilizantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

Ceci Flores denuncia amenazas tras detención de implicados en la desaparición de su hijo y pide protección a Sheinbaum

Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades

Festival MIX México 2026 celebra 30 años con cine LGBTQ+: fechas, sedes y programación internacional

Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes”

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

DEPORTES

Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

Samuel Natera Jr debuta en la MLB contra los Dodgers de los Ángeles

David Faitelson brinda su pronóstico para la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: “El control emocional también jugará”

Checo Pérez recibe sanción de 10 segundos y pierde la posibilidad de sumar sus primeros puntos con Cadillac