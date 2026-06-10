México encabeza los lesbofeminicidios en América Latina: mapeo regional documenta 56 casos

Esta ilustración editorial presenta un mapa de América Latina resaltando países con altos índices de lesbofeminicidio, rodeado por mujeres lesbianas unidas en un mensaje de denuncia y sororidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de 56 lesbofeminicidios en América Latina ha puesto en tema de conversación una problemática de violencia específica dirigida contra mujeres lesbianas, según el primer mapeo realizado por la organización GeoFeministas.

Vanessa Quintana López, integrante del colectivo, detalló que esta cifra da a conocer la gravedad de los asesinatos relacionados por esta orientación sexual, exponiendo la necesidad de darle visibilización a cada una de las víctimas.

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Durante el panel “Cuerpos, deporte y recreación en la ciudad”, Quintana López participó para presentar los resultados de la cartografía que documenta estos casos en la región. El encuentro, parte del ciclo “Iniciativas para crear ciudades violetas” organizado por el PUEC de la UNAM, ofreció un espacio para analizar la situación de la comunidad lésbica en contextos urbanos y deportivos.

¿Cuántos casos de lesbofeminicidios hay en México?

La especialista informó que México encabeza la lista de la región con 17 casos registrados por este tipo de crímenes, seguido de Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Costa Rica.

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“Estamos resistiendo frente a países que también matan y asesinan a mujeres lesbianas”, expresó al exponer el alcance de la violencia.

La investigación, desarrollada por Quintana López junto a Jennifer López Sánchez y titulada “Lesbofeminicidios en Latinoamérica: entre la vitalidad y el riesgo de la existencia lesbiana”, constituye el primer intento de sistematizar la información sobre asesinatos de lesbianas en América Latina.

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Un grupo de mujeres lesbianas diversas camina de la mano bajo la luz de un farol, rodeadas por sombras masculinas amenazantes y grafitis que denuncian odio, invisibilidad y violencia en el entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapeo de este fenómeno se realizó a partir de notas periodísticas, recopilando datos como el nombre de la víctima, el año y las circunstancias del hecho.

Asimismo, se muestra que la “diferencia sexual” figura entre los principales motivos de ataque, ya que según la investigadora “en sociedades patriarcales se piensa que la finalidad de ellas es la reproducción para la conformación de la familia”.

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Los datos evidencian una tendencia a invisibilizar y marginar a esta parte de la comunidad, tanto en la vida cotidiana como en los registros oficiales de violencia de género.

La cartografía no solo documenta los casos, sino que denuncia la falta de reconocimiento institucional de estos crímenes y la ausencia de políticas específicas para su prevención y atención. Este trabajo pionero busca generar conciencia y promover la exigencia de justicia para las víctimas, además de abrir el debate sobre las agresiones en el continente.

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Deporte, espacio público y justicia para mujeres lesbianas

En la discusión sobre deporte y diversidad, la especialista enfatizó que las disciplinas deportivas tradicionalmente han sido dominadas por hombres, y el futbol representa un caso paradigmático. Las geógrafas feministas han comenzado a incidir en la geografía del deporte, impulsando la presencia de mujeres tanto como practicantes como aficionadas.

“A las mujeres lesbianas, por ejemplo, se nos ha puesto en un margen, se nos ha invisibilizado, nos han prohibido el acceso a diversos sitios”, señaló durante el panel moderado por Mariana Sánchez Vieyra.

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El futbol y otras prácticas deportivas permiten la creación de nuevas formas de comunidad y de apropiación del espacio público. Estas actividades no solo estimulan la colectividad, sino que también representan una manifestación de libertad corporal, transformando el entorno urbano y contribuyendo a la búsqueda de justicia espacial para esta comunidad.