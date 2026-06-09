UNAM y Lotería Nacional presentan billete conmemorativo por el 70 aniversario de la Biblioteca Central

Ceremonia de celebración por los 70 años de la Biblioteca Central (X / Lotería Nacional)

En torno a la conmemoración del 70 Aniversario de la Biblioteca Central, emblema lleno de historia en Ciudad Universitaria, Lotería Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentaron un billete con dedicatoria a la institución que durante siete décadas ha iluminado el camino de generaciones de mexicanas y mexicanos.

Desde el mítico edificio que se localiza en Ciudad Universitaria —declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas y la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentaron el sorteo y su billete conmemorativo de esta celebración.

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Leonardo Lomelí, enfatizó que este boleto no sólo festeja un nuevo aniversario, sino que también reconoce la vocación universitaria de hacer del conocimiento un bien público, de la cultura una herencia compartida y del aprendizaje un camino para ampliar las libertades y los márgenes de acción.

“Con esta colaboración, una de las imágenes más emblemáticas de nuestra Universidad recorrerá el país y llegará como mensaje de identidad, libertad, justicia social y un porvenir compartido a distintas latitudes”, expresó el rector.

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“La Biblioteca Central destaca como uno de los edificios más icónicos de la Ciudad Universitaria y de nuestra Capital. Constituye una obra artística, un sitio ideal para el encuentro y el estudio, un bastión invaluable del rico acervo documental de la Universidad y una manifestación tangible del vínculo entre la educación pública, autónoma y gratuita con la cultura y la sociedad mexicana”, agregó Leonardo Lomelí.

Develan boleto por el 70 aniversario de la Biblioteca Central (X / Lotería Nacional)

Por otro lado, Al tomar la palabra, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que desde hace 70 años los muros de esta institución no sólo custodian millones de páginas, también preservan una parte fundamental de la historia intelectual, científica y cultural de nuestro país.

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“Hoy celebramos mucho más que una biblioteca, celebramos la convicción de que el conocimiento transforma vidas, amplía oportunidades y construye el futuro de las naciones”, dijo Olivia Salomón, agregando que la Biblioteca Central también es una obra extraordinaria diseñada por Juan O’Gorman, quien plasmó la historia, las raíces y la diversidad cultural de México, convirtiendo dicho recinto en una de las expresiones más admiradas de la integración entre arquitectura, arte y pensamiento.

Además, la directora general de Lotería Nacional sostuvo que en el México que se construye con el liderazgo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la educación, la ciencia, la innovación y el acceso al conocimiento son piezas de suma importancia para combatir la desigualdades y ampliar oportunidades para las mexicanas y mexicanos.

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“Por esa razón, Lotería Nacional se suma a esta conmemoración dedicando un billete a una institución que durante siete décadas ha iluminado el camino de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos”, dijo.

Así es el boleto de lotería por el 70 aniversario de la Biblioteca Central (X / Lotería Nacional).

Por otro lado, Tamara Martínez Ruíz, secretaria de Desarrollo Institucional, indicó que la imagen de la Biblioteca Central puesta en un billete de Lotería, significa algo más que un gesto simbólico. “Históricamente la Lotería Nacional ha usado esta circulación para inscribir en la vida cotidiana imágenes que condensan identidad y memoria colectiva”.

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A su vez, Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, coincidió en que la presentación del boleto de Lotería es un reconocimiento al inmueble que durante 70 años ha sido, es y seguirá siendo un espacio de aprendizaje, investigación, descubrimientos, goce; en donde incontables generaciones universitarias y externas han encontrado el ingreso a un variado universo de información, servicios bibliotecarios, informativos, digitales y actividades de cultura.

Por su parte, Verónica Soria Ramírez, subdirectora de Servicios Bibliotecarios de la Biblioteca Central, expresó su reconocimiento a las comunidades usuarias y al personal que ha mantenido este lugar durante siete décadas, añadiendo que cada servicio, recurso, espacio que ofrece al público, existe pensando en las personas usuarias, en sus necesidades de aprendizaje, de consulta, convivencia y de creación.

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La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que este homenaje viajará por todo México a través de dos millones 400 mil cachitos, remarcando que la educación, la cultura y el conocimiento son la mejor herencia que una nación puede legar a la posteridad.

Asimismo, detalló que en el sorteo superior No. 2888 el Premio Mayor será de 17 millones de pesos en dos series, una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 26 de junio de 2026. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados. El acto se transmitirá en vivo a las 20:00 horas, por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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A la ceremonia de conmemoración también estuvieron presentes: Patricia Dávila Aranda, Secretaria General de la UNAM; Judith Licea Ayala, Bibliotecóloga pionera del Colegio de Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras; y Gerardo Zavala Sánchez, Coordinador del Colegio de Bibliotecología y Gestión de Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros invitados y concluyó con el grito de Goya Universidad.