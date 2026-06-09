México

SEP cambia discurso sobre cierre de ciclo escolar: pide a la CNTE terminar protesta para concluir clases “de manera ordenada”

Mario Delgado hizo un llamado a que los maestros en paro valorar las dos propuestas que ha ofrecido el gobierno

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Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), cambió de bando entorno a “la importancia” de que el actual ciclo escolar concluya en tiempo y forma, al pedirle a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantar su paro laboral y que detenga sus protestas en la Ciudad de México para terminar las clases “de manera ordenada”.

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