CNTE pone en suspenso asistencia de Sheinbaum a Fan Fest del Mundial 2026 en Zócalo de CDMX: presidenta minimiza paro de maestros

(Imagen Ilustrativa Infobae editada con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda su asistencia al Fan Fest Mundial 2026 este jueves 11 de junio debido a las manifestaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Vamos a ver cómo se desarrollan lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos, porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional este 9 de junio, a dos días de la esperada inauguración del Mundial en la Ciudad de México.

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Estas declaraciones surgen en un contexto en el que los maestros y maestras de la CNTE colocaron un plantón en el Zócalo capitalino con el objetivo de exigir se cumplan sus peticiones: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial dell 100% y derogación de la Usicamm.

Además, anunciaron una megamarcha, junto con otros colectivos de defensa a los derechos humanos, el día jueves 11 de junio en el marco de la ingauguración de la justa deportiva. Estas acciones han generado fuertes tensiones en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbuam, quien no ha logrado llegar a un acuerdo con los manifestantes.

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Mundial 2026 y logística para el Fan Fest en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, pese a la coyuntura, la conferencia Mañanera se realizará normalmente el día del partido. Además, invitó a los representantes de medios a permanecer en el recinto para ver el encuentro, pues adelantó que habrá una pantalla en Palacio Nacional para “quienes gusten”.