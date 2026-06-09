Roberto Velasco y Marco Rubio refuerzan cooperación México–EEUU en seguridad, migración y comercio durante llamada telefónica

Reafirman agenda bilateral entre México y Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de revisar temas clave de la relación entre ambos países y dar continuidad al diálogo diplomático entre las dos naciones.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una relación de cooperación en asuntos considerados prioritarios para la agenda bilateral, especialmente en materia de seguridad, migración y comercio.

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La dependencia mexicana destacó que la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y respetuoso, reafirmando el interés de ambas partes por fortalecer los mecanismos de colaboración existentes.

Dan seguimiento a la relación bilateral México–EEUU.

Seguridad, migración y comercio, ejes de la conversación

Durante el intercambio, Velasco y Rubio abordaron algunos de los principales retos compartidos entre México y Estados Unidos.

La Cancillería señaló que los funcionarios reiteraron su compromiso para trabajar de manera coordinada en la atención de fenómenos transfronterizos que impactan a ambos países.

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Por parte de Estados Unidos, Marco Rubio hizo referencia a las acciones impulsadas por su gobierno para contener la migración irregular, reforzar la seguridad fronteriza y promover la estabilidad regional, temas que han ocupado un lugar central en la política exterior estadounidense durante los últimos meses.

México y Estados Unidos refuerzan la cooperación en materia de seguridad bilateral.

Antecedentes recientes de la relación diplomática

La llamada de este lunes representa un nuevo acercamiento entre ambos funcionarios desde que Roberto Velasco asumió la titularidad de la SRE.

El primer contacto oficial entre ambos ocurrió en abril pasado, cuando Rubio felicitó al diplomático mexicano por su nombramiento y manifestó su interés en mantener una colaboración estrecha en diversos asuntos estratégicos.

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Algunos de los acontecimientos recientes que han marcado la relación bilateral incluyen:

Revisión de los consulados mexicanos en territorio estadounidense.

Anuncio del cierre de un consulado de Estados Unidos en México por baja demanda de visas aprobadas.

Señalamientos de autoridades estadounidenses sobre la operación de grupos criminales en México .

Declaraciones sobre el uso de drones por parte de organizaciones delictivas .

Esfuerzos de ambos gobiernos para coordinar acciones en materia migratoria y de seguridad fronteriza.

La llamada ocurre en un contexto de tensiones políticas

El contacto diplomático se produjo en medio de diversos episodios que han generado debate entre ambos países.

La llamada se da en un contexto de tensiones recientes entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellos destacan las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa, así como las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre presuntos intentos de injerencia en asuntos políticos nacionales.

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A ello se suman las recientes afirmaciones de Marco Rubio respecto al riesgo que representan los cárteles mexicanos para la seguridad regional y las advertencias sobre el posible uso de drones por parte de grupos criminales para afectar intereses estadounidenses.

Mantienen abierta la ruta de cooperación bilateral

Pese a las diferencias y desafíos que han surgido en distintos momentos de la relación entre México y Estados Unidos, la conversación entre Roberto Velasco y Marco Rubio refleja la intención de ambos gobiernos de preservar los canales de comunicación y avanzar en temas de interés común.

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Grupos criminales son señalados por su posible impacto en intereses de Estados Unidos. EFE/EPA/ Will Oliver

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha difundido un posicionamiento oficial adicional sobre la llamada.

Sin embargo, la comunicación confirma que las dos administraciones mantienen activo el diálogo diplomático en áreas fundamentales para la relación bilateral.

La cooperación en seguridad, migración y comercio continuará siendo uno de los pilares de la agenda compartida entre México y Estados Unidos, especialmente en un escenario regional donde ambos países enfrentan desafíos comunes que requieren coordinación permanente.

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