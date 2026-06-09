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La SEP pide a la CNTE valorar propuestas sobre pensiones y desaparición de USICAMM

Mario Delgado hizo el llamado mientras el ciclo escolar entra a su etapa final en medio de paros

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La SEP pide al magisterio regresar a clases para concluir en orden el ciclo escolar 2025-2026, ante la etapa final del calendario escolar. (Archivo Infobae)
La SEP pide al magisterio regresar a clases para concluir en orden el ciclo escolar 2025-2026, ante la etapa final del calendario escolar. (Archivo Infobae)

El titular de la SEP, Mario Delgado llamó este 9 de junio al magisterio de la CNTE a valorar las propuestas del Gobierno de México sobre la sustitución de la Usicamm y la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, además de regresar a clases para cerrar en orden el ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación Pública, en Oaxaca el 80.6% de las escuelas continúa en paro y que en Zacatecas el 47.34% de los planteles no tiene actividades. La dependencia añadió que en la CDMX hay 10 centros educativos en paro, equivalentes al 0.23% del total.

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Durante su participación en “La mañanera del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo sostuvo que en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación existe justicia laboral para el magisterio. En ese contexto, afirmó que 1 mil 100 maestras y maestros suspendidos por oponerse a la reforma educativa de 2012 ya fueron reinstalados.

La SEP plantea sustituir la Usicamm y revisar pensiones del ISSSTE

La SEP planteó construir con el magisterio una iniciativa para sustituir la Usicamm, con garantía de derechos laborales. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM
La SEP planteó construir con el magisterio una iniciativa para sustituir la Usicamm, con garantía de derechos laborales. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM

Sobre la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), Delgado Carrillo dijo que ya existe una ruta para construir de manera conjunta una iniciativa de reforma que la sustituya. El planteamiento, añadió, busca establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio con garantía de derechos laborales, transparencia y sin prácticas como nepotismo, favoritismo o corrupción por venta de plazas.

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Respecto a la Ley del ISSSTE de 2007, el secretario explicó, de acuerdo con el comunicado, que el sistema de pensiones mexicano opera con un esquema mixto. Detalló que las cuentas individualizadas se complementan con un componente solidario para mejorar las pensiones y procurar que, al jubilarse, el maestro no vea afectado su nivel de vida frente al último salario que percibía en activo.

Delgado Carrillo también pidió el regreso a las aulas ante la cercanía del cierre del ciclo escolar. “Es importante que ya puedan regresar a clases porque nos encontramos en la etapa final del ciclo escolar y es necesario concluirlo de manera ordenada, dijo el titular de la SEP.

El paro escolar sigue en cinco estados, según la dependencia

La SEP informó que en Oaxaca el 80.6% de las escuelas continúa en paro, en Zacatecas el 47.34% de los planteles no tiene actividades y en la CDMX hay 10 escuelas sin clases. REUTERS/Paola García
La SEP informó que en Oaxaca el 80.6% de las escuelas continúa en paro, en Zacatecas el 47.34% de los planteles no tiene actividades y en la CDMX hay 10 escuelas sin clases. REUTERS/Paola García

La dependencia detalló que en Chiapas hay 2 mil 450 escuelas sin clases, lo que representa 13% del total estatal. En Guerrero permanecen en paro 1 mil 559 planteles, equivalentes a 14.7%, mientras que en Michoacán son 684 centros, alrededor de 6.59%.

Delgado afirmó además que la afectación en la capital del país es prácticamente inexistente. La SEP atribuyó esa valoración a que solo 10 escuelas de la Ciudad de México permanecen sin actividades.

En materia salarial, el secretario expuso que un maestro de grupo de primaria percibía en promedio 9 mil 580 pesos durante el gobierno de Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto, añadió, el ingreso subió a 11 mil 952 pesos; con Andrés Manuel López Obrador llegó a 17 mil 635 pesos, y con Claudia Sheinbaum ronda los 20 mil pesos. De acuerdo con Mario Delgado, esas cifras reflejan una política salarial orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el periodo neoliberal.

La SEP enumera apoyos y recursos entregados al magisterio

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
La SEP ha dado más de 23 mil millones de pesos en Oaxaca, adquirido acuerdos en Zacatecas y recursos y plazas en Chiapas. Credito: cuartoscuro

El boletín señaló que en Oaxaca se han destinado más de 23 mil millones de pesos al magisterio. En Zacatecas se alcanzaron acuerdos para apoyar la titulación de docentes, recuperar prestaciones, entregar un bono especial a maestras y maestros de educación física y artes, acompañantes musicales y médicos escolares, además de respaldar a personas jubiladas y crear plazas de educación superior.

Para Chiapas, la dependencia reportó la incorporación de 670 plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. También indicó que se autorizaron 10 mil 538 cambios de centro de trabajo y 1 mil 017 nombramientos por incremento de horas.

La SEP agregó que, tras diversas gestiones, se acordó con maestras y maestros de Chiapas la asignación de alrededor de 248 millones de pesos para reinstalación de docentes, bonos para personas jubiladas, apoyos especiales para personal frente a grupo, cobertura de interinatos, homologación de bonos de educación media superior, ascensos y otros pagos pendientes en secundaria.

Delgado Carrillo sostuvo que no es necesario recurrir a este tipo de manifestaciones, aunque dijo que el gobierno las respeta por reconocer el derecho a la libre manifestación pacífica.

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