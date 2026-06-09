EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 9 de junio: entre las movilizaciones más importantes destaca la de la CNTE

La agenda de movilizaciones sociales para este 9 de junio de 2026 en la Ciudad de México reporta una marcha, diez concentraciones (X@marianoosorio1)

La agenda de movilizaciones sociales para este 9 de junio de 2026 en la Ciudad de México reporta una marcha, diez concentraciones, dos citas agendadas, tres rodadas ciclistas y once eventos de esparcimiento, de acuerdo con la información de la SSC-CDMX.

Entre las movilizaciones más importantes destaca la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), programada para las 10:00 horas desde la estación Taxqueña hacia el Estadio Ciudad de México, en Coyoacán. El pliego petitorio de la CNTE incluye la derogación de reformas al ISSSTE y al sistema educativo, el regreso al antiguo sistema de pensiones, mejoras salariales y condiciones laborales, y mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social. Para este acto se prevé la participación de 6,000 personas.

En el rubro de concentraciones, los vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana planean manifestarse a las 09:00 horas en el Anillo Periférico y México 1968, en rechazo a un proyecto inmobiliario que, argumentan, podría afectar la zona. Por su parte, madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizarán un volanteo informativo en la caseta de Tlalpan como parte de una jornada de exigencia de justicia. Otros grupos, como el Partido Comunista Revolucionario del IPN y el colectivo “Vivas en Memoria”, también tienen actividades agendadas para este día.

Las rodadas ciclistas y los eventos culturales completan la agenda, con actividades desde la mañana hasta la noche, como el Congreso de Inteligencia Artificial en el WTC y la bienvenida al Mundial Adidas 2026 en el Jardín Flotante Tlallipan. Se prevé la asistencia de cientos de personas en estos eventos.