El histórico Castillo de Chapultepec recibirá 5 millones de pesos para estos arreglos en pleno Mundial

El Museo Nacional de Historia pintó 3 mil 500 metros cuadrados de muros, incluidas las salas de exposiciones temporales, como parte de la mejora de instalaciones. (Foto: Wiki Commons)

Con una inversión de 5 millones de pesos, el INAH atiende instalaciones del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, con obras de mantenimiento y accesibilidad que, de acuerdo con el instituto en un comunicado difundido este 9 de junio, buscan mejorar la visita de los más de dos millones de personas que acuden cada año al recinto y preparar dos exposiciones temporales rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, “es uno de los recintos más importantes para la memoria pública de México y recibe cada año a millones de personas. Con estas acciones de mantenimiento y mejora, la Secretaría de Cultura y el INAH fortalecen el cuidado del patrimonio, la accesibilidad y la experiencia de visita, al tiempo que preparan nuevos contenidos para que más público se acerque a la historia nacional desde este espacio emblemático”.

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Estos trabajos de rehabilitación en el Castillo de Chapultepec incluyeron la pintura de 3 mil 500 metros cuadrados de muros, incluidas las dos salas de exposiciones temporales, según Alfredo González Fragoso, jefe del Departamento de Servicios Generales del MNH.

También se aplicó pintura especial en 294 metros cuadrados del túnel que conduce al elevador para personas con discapacidad por las condiciones de humedad en esa zona.

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El presupuesto contempló además la restauración de 100 puertas de madera, con raspado, colocación de injertos y aplicación de barniz. Esos trabajos se desarrollaron del pasado 23 de marzo al 31 de mayo.

Las obras atendieron muros, rampa de acceso, puertas y sistemas del museo

El titular del MNH, Salvador Rueda Smithers, indicó que un diagnóstico con expediente técnico prioriza intervenir puertas y ventanas de madera afectadas por la intemperie y el uso. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Salvador Rueda Smithers, titular del MNH, explicó que para atender los deterioros más notorios se integró un proyecto múltiple con expediente técnico. A partir de ese diagnóstico, se definió como prioridad intervenir puertas y ventanas de madera, entre otros elementos afectados por la intemperie y el uso.

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En la rampa que sube al Castillo de Chapultepec se colocaron 30 metros de reja perimetral y se reparó un área de 300 metros cuadrados por deterioros asociados a las condiciones del terreno, de acuerdo con González Fragoso. El funcionario agregó que en el Bosque de Chapultepec existen grietas subterráneas y que una de ellas cruza la parte baja de la rampa, donde el paso de personas, vehículos y la lluvia provoca hundimientos en el piso.

El instituto informó que también se autorizaron recursos para el mantenimiento de pisos de madera; pisos y muebles de mármol; vidrios; candiles; soportería de vidrios de gran formato; y los sistemas hidroneumático e hidrosanitario, que abarcan tuberías, drenaje, sanitarios, lavabos y registros.

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La lista incluye también elevadores, montacargas y rampas de acceso para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motriz y hacer más fluido el recorrido por el museo.

El museo abrirá dos exposiciones por la Copa Mundial de Futbol 2026

A finales de junio, el Museo Nacional de Historia abrirá dos exposiciones temporales: “1930. ¡Que viva México!” y “Y esto vivimos”, sobre los mundiales de futbol y México rumbo a 2026. Foto: Wikimedia/ Andy García García

Rueda Smithers adelantó que a finales de junio abrirán dos exposiciones temporales en el Museo Nacional de Historia. La primera, 1930. ¡Que viva México!, mostrará el rostro del país en el año en que la FIFA celebró en Montevideo, Uruguay, la primera edición del torneo.

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El titular del museo explicó: “La idea es mostrar cómo era la nación en 1930, el primer año de paz desde 1911. En 1929, se da la autonomía universitaria y se acaba la Guerra Cristera; en 1930 se formula la Doctrina Estrada y se abre la XEW, pasos previos para que el cardenismo pudiera proyectar al México moderno, un lustro después. Y rememoraremos cuando el país envió una selección mexicana con futbolistas jóvenes, la mayoría nacidos en la década revolucionaria”.

La segunda muestra, Y esto vivimos, revisará los mundiales de futbol celebrados antes en México: los varoniles de 1970 y 1986, y el femenil de 1971, a través de portadas y fotografías del periódico deportivo Esto. Esa exposición se realizará en colaboración con la Organización Editorial Mexicana y tendrá curaduría de jóvenes historiadores.

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