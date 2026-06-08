Cuándo cierra el registro para la Pensión Mujeres Bienestar en junio 2026

Mujeres mexicanas de 60 a 64 años pueden recibir un respaldo económico directo cada dos meses, como reconocimiento a su trabajo de cuidado y esfuerzo a lo largo de la vida. (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa del Gobierno de México destinada a mexicanas de entre 60 y 64 años que no cuentan con ingresos formales y buscan mayor autonomía económica.

Este programa ofrece un respaldo económico bimestral que, en 2026, asciende a 3,100 pesos, entregados de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

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El objetivo central de esta pensión radica en reconocer el valor de las tareas de cuidado y el trabajo no remunerado que han realizado muchas mujeres a lo largo de su vida, permitiendo que cuenten con un apoyo estable en la etapa previa a la vejez.

La universalidad y el acceso directo, sin intermediarios, son pilares que la Secretaría del Bienestar ha establecido para garantizar la transparencia y seguridad en la entrega de los recursos.

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A través de la coordinación de la Secretaría de Bienestar, el programa facilita el acceso a este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad, nacionalidad y residencia en el país, promoviendo así la igualdad y la inclusión social.

Fechas de registro para la Pensión Mujeres Bienestar en junio de 2026

El proceso de inscripción para la Pensión Mujeres Bienestar estará disponible del 22 al 28 de junio de 2026, según lo anunció la Secretaría de Bienestar en sus canales oficiales.

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Durante este lapso, las interesadas deberán acudir personalmente a los módulos habilitados, dentro del horario de las 10:00 a las 16:00 horas.

El calendario de atención se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada solicitante, mecanismo que busca agilizar el trámite y evitar aglomeraciones.

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Las autoridades federales publicarán el calendario específico en sus plataformas digitales y redes sociales antes del inicio del registro, para que cada persona pueda identificar el día correspondiente a su caso.

Aquellas mujeres que no logren completar el trámite en este intervalo tendrán nuevas oportunidades en futuras convocatorias que la Secretaría de Bienestar abrirá a lo largo del año.

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El proceso de inscripción para la Pensión Mujeres Bienestar estará disponible del 22 al 28 de junio de 2026, según lo anunció la Secretaría de Bienestar en sus canales oficiales. (Gobierno de México)

Requisitos y documentos necesarios para la inscripción

La Secretaría de Bienestar ha definido requisitos puntuales para el acceso a la Pensión Mujeres Bienestar.

Las solicitantes deben tener entre 60 y 64 años cumplidos, contar con nacionalidad mexicana —por nacimiento o naturalización— y residir en la República Mexicana.

En cuanto a la documentación, el día del registro es obligatorio presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

En caso de que la solicitante desee designar a una persona auxiliar para la gestión o el cobro del apoyo, esta también deberá presentar los mismos documentos en original y copia.

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La Secretaría de Bienestar enfatiza que el trámite es presencial y personal, y recomienda acudir únicamente a módulos oficiales para evitar posibles fraudes o intermediaciones.

Paso a paso para realizar el registro

El procedimiento para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar está diseñado para ser sencillo y accesible. A continuación, el paso a paso para completar el registro:

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1. Localizar el módulo: Identifica el módulo de Bienestar más cercano a tu domicilio.

2. Consultar el calendario: Revisa el calendario de atención publicado por la Secretaría de Bienestar para conocer el día que te corresponde, según la inicial de tu primer apellido.

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3. Preparar la documentación: Reúne todos los documentos requeridos en original y copia: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio (reciente) y teléfono de contacto.

4. Acudir al módulo: Preséntate en el módulo en la fecha y horario asignados, llevando toda la documentación necesaria.

5. Verificación de datos: Entrega los documentos al personal autorizado, quien verificará la información y registrará tus datos en el sistema.

6. Nombrar auxiliar (opcional): Si decides nombrar a una persona auxiliar, asegúrate de que te acompañe y lleve los mismos documentos solicitados.

7. Recepción de la tarjeta: Una vez validado el registro, recibe la tarjeta del Banco del Bienestar, con la que se harán los depósitos bimestrales.

8. Seguimiento: Espera la comunicación oficial sobre la activación de la tarjeta o cualquier información adicional. Toda notificación se realiza directamente entre la Secretaría de Bienestar y la beneficiaria, sin intermediarios.

La Secretaría de Bienestar anuncia el periodo de inscripción para la Pensión Mujeres Bienestar 2026 del 22 al 28 de junio, detallando requisitos y pasos clave del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar informa que toda comunicación sobre la activación de la tarjeta o el seguimiento del trámite se realiza directamente con la beneficiaria, sin intermediarios.

La recomendación de la Secretaría de Bienestar es que las interesadas consulten con regularidad los canales oficiales y las redes sociales del Gobierno de México.

Allí se publican oportunamente las nuevas convocatorias, actualizaciones del proceso y respuestas a dudas frecuentes sobre el registro.

Las plataformas institucionales y los comunicados oficiales siguen siendo la fuente más confiable para recibir información precisa sobre cómo acceder a la Pensión Mujeres Bienestar en 2026.