México

Suprema Corte toma decisión sobre el manejo de datos personales en Chihuahua y Colima

El Máximo Tribunal precisó que las instancias especializadas solo intervienen para revisar y garantizar la privacidad

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Ilustración con la SCJN y jueces con bandera de México a la izquierda, y un escudo con candado, símbolos de seguridad y privacidad de datos a la derecha.
La Suprema Corte validó este 8 de junio el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 8 de junio el artículo 3, fracciones IV y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al concluir que sus definiciones sobre autoridad garante local y “autoridades garantes son compatibles con la autonomía de los municipios de Chihuahua y Colima.

El Pleno precisó que los ayuntamientos conservan íntegramente la facultad de decidir sobre las solicitudes de acceso a la información como sujetos obligados, mientras que los órganos garantes solo ejercen una función revisora prevista en la Constitución para asegurar mecanismos efectivos de protección del derecho de acceso a la información.

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La Suprema Corte señaló que el esquema responde al mandato de simplificación orgánica derivado de la reforma constitucional de diciembre de 2024, que ordena concentrar la función revisora en órganos especializados de control interno y eliminar duplicidades funcionales.

El Máximo Tribunal añadió que la intervención técnica y posterior de los órganos garantes no configura una autoridad intermedia prohibida ni implica subordinación política de los municipios, sino un mecanismo de revisión compatible con la autonomía municipal.

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Este criterio se emitió al resolver las Controversias Constitucionales 159 y 167 de 2025, promovidas por los municipios de Chihuahua, Chihuahua, y Colima, Colima, que impugnan diversas disposiciones de la ley al considerar que el nuevo esquema afectaba su autonomía.

Suprema Corte y Wikimedia México acuerdan difundir los acervos documentales del Máximo Tribunal en Wikipedia

Imagen dividida. A la izquierda, jueces de la SCJN con túnicas negras sentados en una sala con paneles de madera. A la derecha, el logo de la Fundación Wikimedia.
El convenio entre la Suprema Corte y Wikimedia México incluye capacitación al personal para crear y actualizar contenidos en Wikipedia sobre sentencias y figuras de la judicatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN y Wikimedia México acordaron el pasado 7 de junio ampliar y difundir los acervos documentales jurídicos e históricos del Máximo Tribunal para el público general, en una alianza que incluye capacitación al personal de la Corte para crear y actualizar contenidos en Wikipedia sobre sentencias y figuras de la judicatura.

Según la Suprema Corte, se trata de la primera colaboración de este tipo a nivel mundial entre un poder judicial y Wikimedia. Al cierre de las actividades, los servidores públicos recibieron una constancia por los talleres “Justicia abierta en Wikipedia” y por su participación en el “Editatón”, informó el Máximo Tribunal.

El convenio contempla talleres para capacitar a personal de la Corte en la creación y actualización de artículos en Wikipedia.

En la clausura de las actividades, Jazmín Aquino Cruz, directora general de Tecnologías de la Información de la SCJN, dijo que la relevancia de la información “depende de su presencia digital. Añadió: “La justicia digital para esta nueva Corte también significa entender las tecnologías y establecer una relación dinámica con ellas”.

Por su parte, el doctor Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, director general del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la SCJN, explicó que los talleres buscan fomentar una Corte de puertas abiertas. El objetivo, precisó la SCJN, es que el conocimiento especializado y los documentos históricos sean accesibles a la ciudadanía.

Suprema Corte lamenta el homicidio de un colaborador

La SCJN condenó el homicidio de Sael Silva Cisneros tras un ataque a balazos este 5 de junio en Cuajinicuilapa, Guerrero, y expresa condolencias a sus personas cercanas. (Archivo Infobae)
La SCJN condenó el homicidio de Sael Silva Cisneros tras un ataque a balazos este 5 de junio en Cuajinicuilapa, Guerrero, y expresa condolencias a sus personas cercanas. (Archivo Infobae)

La SCJN condenó el homicidio de Sael Silva Cisneros tras un ataque a balazos ocurrido la noche del viernes 5 de junio en Cuajinicuilapa, Guerrero, según un comunicado del Máximo Tribunal. En su tarjeta informativa, la Suprema Corte aseguró que lamenta profundamente” la muerte de su colaborador y expresó condolencias a familiares, amistades, colegas y personas cercanas.

Silva Cisneros se desempeñó como Investigador Afromexicano del Sistema de Investigación Comunitaria, adscrito al Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la SCJN. El Máximo Tribunal lo describió como “un destacado promotor de los derechos humanos.

De acuerdo con la Suprema Corte, desde su trabajo impulsó espacios de diálogo y reflexión a favor de personas de la comunidad LGBTIQ+, así como de pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas. La SCJN también rechazó “de manera absoluta cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas.

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