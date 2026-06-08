Clara Brugada llama a no afectar a terceros en protestas durante la inauguración del Mundial 2026

Una activista pronuncia un discurso apasionado en un podio con el trofeo de la Copa Mundial y pancartas de protesta detrás, en una escena con fuerte simbolismo social y deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que existen todas las condiciones para la celebración del Mundial 2026, esto en referencia a las protestas anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos buscadores y grupos campesinos rumbo a la inauguración del torneo.

En conferencia de prensa, este lunes 8 de junio, Brugada enfatizó que su administración defiende el derecho a la manifestación, sin embargo, advirtió que buscará que éste se relaciona con el los derechos que otros ciudadanos tienen, como el el tránsito de calles:

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“La población tiene derecho también a disfrutar de este momento histórico en la ciudad y vamos a garantizarlo. Y así como defendemos el derecho a manifestarse, asumimos la responsabilidad de proteger el conjunto de derechos de la ciudadanía", expresó la jefa de gobierno.

Llamado a protestas pacíficas y rechazo a la violencia

Brugada Molina convocó a quienes se movilicen a reflexionar sobre el impacto de sus acciones en el resto de la ciudadanía. Subrayó que su gobierno rechaza cualquier conducta orientada a generar violencia o caos y afirmó: “No vamos a caer en provocaciones”.

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Expresó que, ante cualquier incidente, la respuesta oficial será “en el marco de la ley, con apego a los principios democráticos y a los distintos protocolos de actuación vigentes”.

Autoridades capitalinas aseguran que capitalinos tienen derecho a disfrutar del Mundial, pese a las demandas sociales.

Remarcó que “ninguna diferencia debe resolverse mediante violencia” y que el diálogo, la mediación y la construcción de acuerdos constituyen la única ruta aceptable.

Como parte del festejo del Mundial Social, se tiene programado un “Fan Fest”, evento en el que se pondrán pantallas en plazas públicas como la del Zócalo capitalino para que la población pueda ver el partido inaugural el próximo jueves 11, sin embargo, la CNTE mantiene su plantón, cuestionada acerca de si este evento se realizará en otra ubicación o si se podría llegar a un acuerdo con el magisterio para que permita se lleve a cabo. Clara Brugada puntualizó que es un tema que atiende el gobierno federal a través de mesas de diálogo con la Secretaría de Educación y de Gobernación.

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Claudia Sheinbaum, junto a un manifestante de la CNTE y la bandera mexicana, exhortó a la Coordinadora a liberar el Zócalo de la Ciudad de México, visible cubierto por un campamento de tiendas de campaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mandataria señaló que, se esperan resultados en dos o tres días por parte de la Coordinadora para ver cuál es su postura de continuar con su huelga.

Brugada Molina coincidió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al cuestionar “¿Quién está detrás de estas movilizaciones", porque, ambas señalan la posibilidad de que se busca mostrar una mala imagen de México, pero sostuvieron que: “No van a caer en provocaciones”.

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