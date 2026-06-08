Automovilistas en CDMX, atención: te podrían multar con más de 9 mil pesos si no presentas este trámite antes del 30 de junio

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) recordó a los automovilistas que la verificación vehicular es un trámite obligatorio y que el plazo para realizarlo durante el primer semestre de 2026 concluirá el próximo 30 de junio, por lo que quienes incumplan podrían recibir multas que, en determinados casos, alcanzan los 9 mil 384 pesos.

La medida aplica especialmente para los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 o 0, cuyos propietarios deben acudir a un verificentro antes de que termine junio para evitar sanciones.

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La verificación vehicular es un procedimiento obligatorio que se realiza dos veces al año y tiene como objetivo controlar las emisiones contaminantes de los automóviles que circulan en la capital del país. El programa forma parte de las estrategias ambientales para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo?

De acuerdo con las disposiciones vigentes de la Ciudad de México, los conductores que no realicen la verificación dentro del periodo establecido deberán cubrir una multa por verificación extemporánea, la cual actualmente asciende a 2 mil 346.20 pesos. Sin embargo, el pago de esta sanción no exime de realizar el trámite pendiente.

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Además, la normativa establece que si el vehículo continúa sin aprobar la verificación dentro de los plazos posteriores otorgados por la autoridad, las sanciones pueden incrementarse progresivamente hasta alcanzar montos equivalentes a 80 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cifra que ronda los 9 mil 384 pesos.

¿Qué vehículos deben verificar antes del 30 de junio?

Durante mayo y junio corresponde verificar a los automóviles con las siguientes características:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 o 0.

Los propietarios de estas unidades tienen hasta el último día de junio para cumplir con la obligación ambiental y evitar multas o restricciones administrativas posteriores.

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¿Qué pasa si no realizas la verificación vehicular?

Además de las sanciones económicas, los vehículos que no cuenten con una constancia de verificación vigente deben respetar las limitaciones de circulación previstas en programas como Hoy No Circula y las medidas aplicadas durante contingencias ambientales.

La SEDEMA recomienda a los automovilistas no esperar hasta los últimos días de junio para agendar una cita, ya que los verificentros suelen registrar una alta demanda conforme se acerca la fecha límite.

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¿Cómo evitar la multa?

Para evitar sanciones, los conductores deben verificar que su vehículo no tenga adeudos pendientes relacionados con tenencia, refrendo o infracciones y posteriormente acudir a un verificentro autorizado dentro del periodo que les corresponde. En caso de cumplir con el trámite antes del 30 de junio, podrán evitar la multa por verificación extemporánea y mantenerse al corriente con sus obligaciones vehiculares.